El Gobierno de Navarra ha acordado el confinamiento perimetral de las localidades de Carcastillo y Cadreita ante el aumento de casos de coronavirus entre los vecinos.

Desde este jueves 15 de octubre han comenzado las restricciones que afectan a cerca de 4.500 habitantes entre ambos municipios.

Estas restricciones impiden la entrada o salida a ambos municipios, excepto en caso de fuerza mayor. Dentro de la zona se mantienen también las restricciones acordadas para toda Navarra.

Santos Indurain, consejera de Saludd lo había anunciado en una rueda de prensa donde también señaló que hay 378 positivos, un dato que considera "preocupante".

La consejera ha señalado que es un momento delicado tanto para la comunidad como para España por el coronavirus.

Sobre Pamplona han indicado que sigue de cerca la situación debido a una incidencia de 779 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Sobre si van a proceder a cerrar la capital de Navarra ha indicado que "no cerrar no significa no actuar".

"Monitorizamos los indicadores a diario" y "según como vaya la situación no esperaremos para tomar las medidas que haya que tomar", ha señalado Santos al ser preguntada por el hecho de que Pamplona cumple con dos de los tres criterios marcados por Sanidad para acordar un confinamiento.

Actualmente supera los 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días y su porcentaje de test positivos es mayor del 10 %. El criterio que no se cumple es que hay menos del 35 % de las UCI ocupadas por pacientes de coronavirus.