El padre de Bernardo Montoya y dos hermanas, ante la juez: "Si lo ha hecho que lo pague"

El padre y dos hermanas de Bernardo Montoya, el autor confeso de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado mes de diciembre, han declarado en los juzgados de Valverde del Camino y han ratificado su declaración y dos de ellos han afirmado de nuevo que si ha sido el autor del crimen "que lo pague".

Una de las hermanas de Montoya "se ha acogido a su derecho a no declarar" mientras que el padre y la otra hermana se han mantenido en afirmar que "si lo ha hecho que lo pague", además de declarar que están "sufriendo mucho como familia" y que están estigmatizados por la situación.

Fuentes consultadas han explicado estas declaraciones realizadas este jueves a preguntas de la juez, la fiscal y acusación particular, ejercida por el despacho de Abogados Castellana 266.

Esta comparecencia se produce tras el aplazamiento de la misma prevista para mediados de enero, ya que después de que los familiares de Montoya hayan declarado durante las actuaciones policiales, tienen que hacerlo en sede judicial.

Asimismo, a las pruebas testificales asistirán los representantes legales de la acusación particular y el abogado del turno de oficio de la defensa, José Luis Cera, ya que todavía no se ha hecho efectivo el cambio de letrado de Bernardo Montoya, que correrá a cargo de Miguel Rivera Casado, el cual ha confirmado que va a ser el nuevo letrado de la defensa, pero que todavía no se ha "podido personar" aunque tiene "concedida la venia del anterior abogado".

Rivera ha confirmado que una vez personado como representante legal de Montoya va a presentar un escrito donde pedirá a la juez encargada del caso la comparecencia de Bernardo Montoya en el juzgado, tras las declaraciones del acusado en la cárcel de Sevilla donde está interno en las que ha manifestado que "la culpable de la muerte de Laura Luelmo" es su "ex novia".

Según el letrado estas declaraciones pueden dar "un giro copernicano" a la investigación, por lo que cree que la juez "no desestimará" su petición. Bernardo Montoya se encuentra interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia.

No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso, se ha considerado oportuno su traslado de la provincia de Huelva. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino decretó ese sábado 22 a las tres de la madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya. La jueza lo investiga, por el momento, por los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.

Hay que recordar que Instituciones Penitenciarias aplicó a Bernardo Montoya el artículo 75 que regula medidas para salvaguardar la vida o integridad física del recluso a través de la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta de ello al juez. Por su parte, en la comparecencia de medidas cautelares, el ministerio fiscal y la acusación particular solicitaron la prisión para el detenido mientras que la defensa se opuso a esta medida, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De este modo, la jueza consideró necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga y a fin de evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos de la misma gravedad que los ahora causados.