El 68,5 por ciento de los jóvenes considera que la formación que ha recibido sobre sexualidad "no es suficiente", especialmente entre las chicas (74,5%), según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Anticoncepción entre los Jóvenes Españoles, realizada por la Fundación y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) a través de una encuesta a 1.200 jóvenes españoles entre 16 y 25 años.

De hecho, Internet (47,8%) y los amigos (45,5%) constituyen las fuentes más consultadas por los jóvenes para informarse sobre temas sexuales, por delante de los profesores (28%), la madre (23,1%) o el padre (12,4%).

Los encuestados reconocen que los profesionales de centros de orientación (34,5%) y los profesores (27,5%) deberían ser sus primeras fuentes de información, y no Internet y los amigos, como sucede hasta ahora. El estudio también ha realizado dos grupos de discusión con jóvenes para analizar cualitativamente sus pensamientos, que han revelado que su conocimiento recibido sobre sexualidad resulta "escaso, con poca continuidad en la información y mal tratado". Además, admiten "cierto pudor" para tratar este tipo de asuntos en el ámbito familiar.

Globalmente, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,7 años, y el 73,4 por ciento de los jóvenes afirma haber mantenido relaciones sexuales coitales. La edad de la pareja con la que mantuvieran su primera relación sexual completa (con penetración) se sitúa un año y medio por encima de la suya. Sin embargo, solo el 30 por ciento de las chicas realizan una valoración positiva de esa pérdida de la virginidad, mientras que el porcentaje sube hasta el 55,1 por ciento de los hombres.

En cuanto al número de relaciones sexuales a la semana, el 32,4 por ciento de los jóvenes responde que durante los últimos meses no las han mantenido. El 20,6 por ciento afirma que una vez semanal, el 17,7 por ciento dos a la semana, el 13,7 por ciento 3 y el 15,5 por ciento cuatro o más. El 76,4 por ciento de los jóvenes se considera heterosexual, el 11,5 por ciento bisexual, el 7,5 por ciento homosexual y un 0,4 por ciento asexual.

Como en anteriores encuestas de la SEC, el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes es el preservativo (52%). Le siguen la píldora (22,8%) y la 'marcha atrás' (4,2%). Un 28,4 por ciento no utiliza ningún método: un 21 por ciento porque no tiene relaciones sexuales, el 1,2 por ciento porque no puede tener hijos y el 6,2 por ciento no utiliza ningún método a pesar de tener sexo.