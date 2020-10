La pandemia de coronavirus está muy lejos de remitir y esto supone que la atención a pacientes con otras patologías sea bastante deficiente en buena parte del país. Conseguir una cita con los centros de atención primaria es tarea casi imposible, tampoco funciona, en ocasiones las aplicaciones de cita online, y el retraso en consultas telefónicas con los médicos de familia se demoran.

Así que muchos pacientes intentan una cita presencial y es ya bastante habitual ver largas colas en los alrededores de los centros de salud de toda España: "Vengo porque no me dan cita".

Los pacientes se quejan de "teléfonos que nadie descuelga, que están siempre comunicando". Hay retrasos en pruebas sencillas, como análisis de sangre pero también de cirugías importantes: "El lunes me iban a operar de este ojo, pero me lo han retrasado y ya es la tercera vez que me pasa".

Y ahora la vacuna de la gripe

La atención primaria está colapsada en una larga lista de ciudades importantes y capitales de provincia. Una situación que ya se alarga demasiado y a la que ahora también se suma la campaña de la gripe: " Para que te vacunen tienes que venir varias veces".

Los usuarios están cansados de atención telefónica y preocupados por su salud: "Si te duele el corazón te lo tendrá que ver un médico, digo yo".

Las consecuencias de la pandemia amenaza desde su base a nuestro sistema sanitario. Los médicos de atención primaria llevan meses alertando de la situación y piden refuerzos. No dan a basto y son conscientes de que se están abandonando otras patologías que ahora son leves pero que pueden constituir un problema sanitario muy importante a medio o corto plazo.