Noticias de hoy, jueves 21 de agosto de 2025

Noticias hoy

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 21 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios que asolan España, el bombardeo en Gaza y el restablecimiento de la circulación ferroviaria, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 21 de agosto.

Los incendios en España

España afronta una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. La superficie quemada se acerca ya a las 400.000 hectáreas en lo que va de año; de ellas, 350.000 han ardido solo en este mes de agosto. Tras casi dos semanas de trabajo incesante, los efectivos de extinción siguen desplegados en varias comunidades autónomas.

Gaza

La ciudad de Gaza ha vivido una nueva noche de intensos bombardeos por parte del ejército israelí. Según fuentes oficiales, en las últimas horas han muerto al menos 81 palestinos, una cifra que podría aumentar conforme avancen las operaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado luz verde a una nueva fase de la ofensiva cuyo objetivo declarado es ocupar la capital de la Franja.

Trenes

Después de siete de días en los que se han producido cancelaciones en las vías ferroviarias, ya se ha restablecido el servicio de AVE entre Madrid y Galicia. Renfe confirma que ya circularan con normalidad. Ha afectado a un centenar de trenes y a unos 35 mil pasajeros.

