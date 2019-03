Imanol Arias, encargado de 'romper la hora' en Calanda

El actor Imanol Arias ha sido el encargado de marcar el inicio del acto de 'romper la hora' este Viernes Santo en Calanda. El alcalde de la localidad, José Ramón Ibáñez, ha señalado que "siempre elegimos a alguien relacionado con el mundo del cine" y que la figura del calandino más universal, Luis Buñuel, hace que todos digan que sí "encantados".

El primer edil ha reconocido que no es la primera vez que habían pensado en Imanol Arias para este acto, pero "por cuestiones de trabajo no había podido". En esta ocasión, "nos pusimos en contacto con él a través de Luis Eduardo Aute, que últimamente colabora muchísimo con nosotros y son amigos personales", así que "aceptó gustosamente".

La presencia de alguien tan conocido como Imanol Arias da un punto de atención a un acto que ya de por sí es de sobra conocido. La peculiaridad del acto de Romper la Hora de Calanda es que es el único de los 9 pueblos que conforman la Ruta del Tambor y del Bombo que lo hace a las 12.00 horas del Viernes Santo y no en la medianoche anterior, como en el resto de localidades, excepto en Alcañiz donde no se realiza este acto.

Quizá por eso es uno de los más conocidos de toda la Ruta. "No sé la razón de que lo hagamos en ese momento y no como el resto de localidades, pero se hace desde siempre, así que nos facilita que pueda ser más seguida que las demás", ha señalado el alcalde calandino. Asimismo, ha recordado que Luis Buñuel también ha contribuido a que este acto sea tan seguido no sólo en Aragón, sino en toda España.

Ibáñez ha manifestado que "es difícil explicar con palabras" qué se siente en el momento de 'romper la hora', como "todo lo que tiene que ver con los sentimientos de las personas". Aún así, ha indicado que "hay muchas formas de vivir la pasión por la Semana Santa y por el tambor y el bombo: hay personas muy religiosas y quien no lo es tanto", por lo que "es todo eso unido".

Ha recordado que "es un momento esperado y deseado por todos los calandinos", al tiempo que ha apuntado que "es una experiencia diferente a todo, nada provoca una sensación igual" porque "pasar de un silencio absoluto en un pueblo abarrotado, al estruendo también abarrotado, es sobrecogedor". Por eso, ha asegurado que "lo mejor es que se viva en directo, para saber qué siente cada uno". Los tambores y los bombos estarán sonando de forma ininterrumpida hasta las 14.00 horas del Sábado Santo.