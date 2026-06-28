Cuatro personas mueren y seis resultan heridas graves en un accidente de trafico en Benicàssim (Castellón)

Cuatro personas han fallecido y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada de este domingo en la carretera N-340, a su paso por el término municipal de Benicàssim (Castellón).

El siniestro se produjo sobre las 2:20 horas, a la altura del kilómetro 981, en sentido Castellón. En el accidente se vieron implicados tres vehículos, uno de ellos un taxi, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

Consecuencias fatales

Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, tres hombres y una mujer. Además, otras seis personas, todos hombres, resultaron heridas de gravedad, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los equipos médicos atendieron a los heridos en el lugar del accidente. Tres de ellos presentaban politraumatismos y los otros tres sufrían contusiones de diversa consideración.

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón. Uno permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos están hospitalizados en planta y otro permanece en observación en el servicio de Urgencias. Los otros dos afectados fueron evacuados al Hospital de La Plana, donde continúan ingresados. Todos presentan pronóstico reservado.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos unidades del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

Además, los bomberos municipales de Castellón participaron en las labores de excarcelación de las víctimas, unos trabajos que se prolongaron hasta las 7:00 horas. Agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona mientras la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.