Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

Sánchez ha defendido ante el Comité Federal de su partido que la dirección socialista ha actuado con "contundencia" ante los casos de corrupción que afectan a la formación.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (2i); la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d); la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé García (d), durante la reunión del Comité Federal del Partido

El PSOE reúne a su Comité Federal para pasar página de los casos de corrupción y activar el ciclo electoral | EFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el Comité Federal de su partido la actuación de la dirección socialista frente a los casos de corrupción que han golpeado a la formación en los últimos meses y ha insistido en que el PSOE ha actuado con "contundencia" ante unas prácticas que, según ha asegurado, desconocía y nunca habría tolerado.

El PSOE reúne este sábado en Ferraz a su Comité Federal, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, con el objetivo de intentar dejar atrás el impacto de los casos que afectan a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a la exmilitante Leire Díez, y activar el ciclo electoral de 2027.

Sánchez ha sido recibido con aplausos a su llegada a la reunión, que se celebra en la sede federal del partido desde las 10.30 horas. El líder socialista ha comenzado su intervención con unas palabras de apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido el país y con un reconocimiento a los trabajadores de Ferraz, de quienes ha dicho que "no están siendo días fáciles".

Poco después, el presidente ha entrado "en materia" para referirse a los casos judiciales que afectan al partido y a su entorno. "La sociedad española tiene muchos problemas, pero rechazamos el discurso apocalíptico de PP y Vox", ha afirmado, antes de defender que España será "un país mejor en 2027 que en 2023" y "más aún en 2031 con cuatro años más de gobierno progresista".

Sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, Sánchez ha asegurado que su partido ha actuado con rapidez y firmeza. "Durante los últimos ocho años hemos avanzado mucho, pero no hemos extirpado la corrupción. Esto no es el y tú más. Donde se miden los grados de tolerancia de la corrupción es viendo cómo se actúa", ha señalado.

"Hemos sido contundentes. Hay un caso de corrupción, personas concretas, cuyas prácticas desconocíamos y que, de haberlas conocido, jamás las hubiéramos tolerado. Actuamos con la máxima diligencia", ha añadido.

Denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia

El secretario general del PSOE también se ha referido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de las últimas informaciones publicadas sobre su agenda privada. Sánchez ha afirmado que habla con él "de manera regular" y ha asegurado que Zapatero "dará todas las explicaciones precisas".

Además, ha denunciado que se hayan filtrado "cientos de mensajes que nada tienen que ver con las causas que se investigan", algo que ha calificado de "hecho de enorme gravedad".

"No nos vamos a callar. Confiamos en que todo se esclarezca. No vamos a permitir que los de siempre impugnen su legado político", ha dicho Sánchez, antes de reivindicar que Zapatero "afianzó derechos", sacó a España de "una guerra ilegal", aprobó el matrimonio igualitario y acabó con ETA.

"Pedimos a la justicia que sea justa"

El presidente también ha abordado los procedimientos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. "Es de lo que más difícil me resulta hablar", ha reconocido, antes de defender que ambos están defendiendo su inocencia ante los tribunales.

En el caso de su hermano, Sánchez ha subrayado que, según la UCO, la plaza por la que se le investiga fue convocada cuando él no ejercía ninguna responsabilidad orgánica. También ha defendido que se han difundido acusaciones falsas sobre su patrimonio y sobre supuestos fraudes fiscales.

Respecto a su mujer, ha recordado que trabajaba en la Universidad Complutense desde 2012, seis años antes de que él llegara a La Moncloa, y ha asegurado que la cantidad total percibida asciende a "cero euros".

La reunión del Comité Federal incluye también la intervención de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que dará cuenta de la aplicación de las medidas internas adoptadas en materia de control, transparencia y prevención de irregularidades. Además, el PSOE someterá a votación el calendario de primarias para elegir a los candidatos autonómicos y municipales de cara a las elecciones de mayo de 2027.

La propuesta de Ferraz contempla tres ventanas flexibles —julio, septiembre y noviembre— para que cada federación pueda adaptar los plazos a sus necesidades. La dirección socialista considera que esta fórmula permitirá ordenar el proceso interno y movilizar a la militancia ante un ciclo electoral que considera decisivo.

Page pide autocrítica y alerta del “peor momento de la historia reciente del PSOE"

La cita está marcada también por las críticas internas, especialmente las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que antes de participar en el Comité Federal ha recordado que hace un año ya pidió un adelanto electoral y ha lamentado el "miedo" a las urnas dentro del partido y entre sus socios.

Page ha asegurado que el PSOE atraviesa "el peor momento de la historia reciente" de la formación y ha afirmado que "España entera se pregunta solamente cuándo", en referencia a una eventual convocatoria electoral. El dirigente castellanomanchego ha reclamado "autocrítica" y garantías de que el partido no será imputado como organización, algo que, a su juicio, "sería terrorífico".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse en el caso Plus Ultra al considerarla "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Publicidad

España

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (2i); la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d); la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé García (d), durante la reunión del Comité Federal del Partido

Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

Guardia Civil UCO

Los exjefes de la UCO confirman ante Pedraz que se les pidió "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Sánchez

Correos empleados Red.es

Los correos de Red.es con indicios de amaño en favor de Juan Carlos Barrabés: "La suya es la buena y los otros han de bajar, sí o sí"

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
PSOE

Menos de 24 horas para el Comité Federal más duro al que se enfrenta Sánchez

Red.es
Red.es

¿De quién dependía Red.es cuando adjudicó los contratos investigados de Barrabés?

Imagen del empresario Juan Carlos Barrabés.
CASO BEGOÑA

La UCO revela correos que apuntan a un presunto amaño en adjudicaciones a favor de Barrabés

El informe sostiene que las ofertas del empresario recomendado por Begoña Gómez fueron favorecidas por una "decisiva arbitrariedad" en tres contratos de Red.es por más de 12,5 millones.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Joyas Zapatero

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse en el caso Plus Ultra al considerarla "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

El magistrado considera que Hacienda está legitimada para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Felipe VI y Claudia Sheinbaum

El rey Felipe VI consolida relaciones diplomáticas con México y asistirá al España- Uruguay

Gabriel Rufián en el Congreso

Malestar entre los socios por el tono de Sánchez: "Está completamente fuera de orbita"

El abogado Jacobo Teijelo, que defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán

Jacobo Teijelo comparece en la Audiencia Nacional y defiende su labor como asesor del PSOE

Publicidad