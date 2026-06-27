Sánchez defiende ante el Comité Federal del PSOE su gestión de los casos de corrupción y pide "pasar a la página electoral"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el Comité Federal de su partido la actuación de la dirección socialista frente a los casos de corrupción que han golpeado a la formación en los últimos meses y ha insistido en que el PSOE ha actuado con "contundencia" ante unas prácticas que, según ha asegurado, desconocía y nunca habría tolerado.

El PSOE reúne este sábado en Ferraz a su Comité Federal, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, con el objetivo de intentar dejar atrás el impacto de los casos que afectan a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a la exmilitante Leire Díez, y activar el ciclo electoral de 2027.

Sánchez ha sido recibido con aplausos a su llegada a la reunión, que se celebra en la sede federal del partido desde las 10.30 horas. El líder socialista ha comenzado su intervención con unas palabras de apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido el país y con un reconocimiento a los trabajadores de Ferraz, de quienes ha dicho que "no están siendo días fáciles".

Poco después, el presidente ha entrado "en materia" para referirse a los casos judiciales que afectan al partido y a su entorno. "La sociedad española tiene muchos problemas, pero rechazamos el discurso apocalíptico de PP y Vox", ha afirmado, antes de defender que España será "un país mejor en 2027 que en 2023" y "más aún en 2031 con cuatro años más de gobierno progresista".

Sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, Sánchez ha asegurado que su partido ha actuado con rapidez y firmeza. "Durante los últimos ocho años hemos avanzado mucho, pero no hemos extirpado la corrupción. Esto no es el y tú más. Donde se miden los grados de tolerancia de la corrupción es viendo cómo se actúa", ha señalado.

"Hemos sido contundentes. Hay un caso de corrupción, personas concretas, cuyas prácticas desconocíamos y que, de haberlas conocido, jamás las hubiéramos tolerado. Actuamos con la máxima diligencia", ha añadido.

Denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia

El secretario general del PSOE también se ha referido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de las últimas informaciones publicadas sobre su agenda privada. Sánchez ha afirmado que habla con él "de manera regular" y ha asegurado que Zapatero "dará todas las explicaciones precisas".

Además, ha denunciado que se hayan filtrado "cientos de mensajes que nada tienen que ver con las causas que se investigan", algo que ha calificado de "hecho de enorme gravedad".

"No nos vamos a callar. Confiamos en que todo se esclarezca. No vamos a permitir que los de siempre impugnen su legado político", ha dicho Sánchez, antes de reivindicar que Zapatero "afianzó derechos", sacó a España de "una guerra ilegal", aprobó el matrimonio igualitario y acabó con ETA.

"Pedimos a la justicia que sea justa"

El presidente también ha abordado los procedimientos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. "Es de lo que más difícil me resulta hablar", ha reconocido, antes de defender que ambos están defendiendo su inocencia ante los tribunales.

En el caso de su hermano, Sánchez ha subrayado que, según la UCO, la plaza por la que se le investiga fue convocada cuando él no ejercía ninguna responsabilidad orgánica. También ha defendido que se han difundido acusaciones falsas sobre su patrimonio y sobre supuestos fraudes fiscales.

Respecto a su mujer, ha recordado que trabajaba en la Universidad Complutense desde 2012, seis años antes de que él llegara a La Moncloa, y ha asegurado que la cantidad total percibida asciende a "cero euros".

La reunión del Comité Federal incluye también la intervención de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que dará cuenta de la aplicación de las medidas internas adoptadas en materia de control, transparencia y prevención de irregularidades. Además, el PSOE someterá a votación el calendario de primarias para elegir a los candidatos autonómicos y municipales de cara a las elecciones de mayo de 2027.

La propuesta de Ferraz contempla tres ventanas flexibles —julio, septiembre y noviembre— para que cada federación pueda adaptar los plazos a sus necesidades. La dirección socialista considera que esta fórmula permitirá ordenar el proceso interno y movilizar a la militancia ante un ciclo electoral que considera decisivo.

Page pide autocrítica y alerta del “peor momento de la historia reciente del PSOE"

La cita está marcada también por las críticas internas, especialmente las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que antes de participar en el Comité Federal ha recordado que hace un año ya pidió un adelanto electoral y ha lamentado el "miedo" a las urnas dentro del partido y entre sus socios.

Page ha asegurado que el PSOE atraviesa "el peor momento de la historia reciente" de la formación y ha afirmado que "España entera se pregunta solamente cuándo", en referencia a una eventual convocatoria electoral. El dirigente castellanomanchego ha reclamado "autocrítica" y garantías de que el partido no será imputado como organización, algo que, a su juicio, "sería terrorífico".

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