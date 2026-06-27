El calor aprieta con hasta 38 grados y activa avisos en seis comunidades por altas temperaturas y tormentas

El calor volverá a ser protagonista este sábado con avisos amarillos por altas temperaturas en seis comunidades autónomas, donde los termómetros alcanzarán hasta 38 grados. Además, Aragón y Navarra sumarán alertas por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos por calor afectan a Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Navarra, con especial incidencia en el noreste peninsular y en Mallorca. En cambio, Canarias mantendrá una situación más estable, con temperaturas prácticamente sin cambios y cielos poco nubosos en buena parte del archipiélago.

Calor intenso en el valle del Ebro y Cataluña

Aragón concentrará algunos de los registros más elevados de la jornada. La Ribera del Ebro de Zaragoza alcanzará los 38 grados, mientras que en el resto de la comunidad las máximas oscilarán entre los 34 y los 36 grados. Además, las Cinco Villas estarán en aviso amarillo por tormentas con probable granizo y fuertes rachas de viento.

También se esperan máximas de 38 grados en la depresión central de Lleida. En Cataluña, los termómetros llegarán a los 36 grados en el prelitoral y el Ampurdán de Girona y rondarán los 34 grados en el valle de Arán, el Pirineo de Lleida, el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona.

En Navarra, los avisos combinan calor y tormentas. Las máximas se situarán entre los 34 y los 36 grados, mientras que las tormentas podrán afectar a la vertiente cantábrica, el centro y el Pirineo, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.

Por su parte, la Ribera del Ebro de La Rioja alcanzará los 36 grados y la Serranía de Cuenca, en Castilla-La Mancha, registrará máximas de 34 grados. En Baleares, el aviso amarillo se concentra en el interior y el sur de Mallorca, donde se esperan hasta 37 grados.

Predominio de la estabilidad

La previsión meteorológica apunta a una jornada mayoritariamente estable en la Península, aunque el Cantábrico y Galicia podrían registrar chubascos débiles asociados a una circulación atlántica. Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución que podrá dejar tormentas aisladas en áreas del norte, el alto Ebro y los sistemas Ibéricos, además de no descartarse episodios puntuales en el este de Castilla-La Mancha y sierras del sureste.

Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mayor parte de la Península, salvo en el Cantábrico y los litorales del sur, donde descenderán. En amplias zonas del nordeste, Andalucía, el este de la Meseta Sur y Baleares se superarán los 34 o 36 grados, con valores de hasta 38 grados en el valle del Ebro y el valle del Guadalquivir.

Canarias, con pocos cambios

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque el norte de las islas de mayor relieve presentará intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, especialmente en medianías y con mayor incidencia en La Palma. También podrán formarse nubes de evolución en zonas del interior de las islas occidentales.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte, mientras que el viento del noreste irá ganando intensidad a lo largo de la tarde.

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