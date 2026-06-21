Muere en el hospital el niño de tres años ahogado en una piscina de Mallorca

Un menor de tres años que se había ahogado en una piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort, en Santa Margalida, ha muerto este sábado en el Hospital Universitario Son Espases.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:30 horas del viernes, momento en el cual un conocido de la familia observó que el pequeño estaba inconsciente en el interior de la piscina y llamó a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local de Santa Margalida, la Guardia Civil y el SAMU 061, que en un primer momento lograron reanimar al menor. Después lo trasladaron en helicóptero a Son Espases, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica con pronóstico reservado.

Sin embargo, poco más de un día después del ingreso, y debido al estado crítico en el que se encontraba, el menor ha acabado falleciendo.

Una niña de cuatro años muere ahogada en Lanzarote

No se trata del único menor que ha perdido la vida este fin de semana tras ahogarse en una piscina. Esta tarde de sábado, otra niña de 4 años ha fallecido tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote) con signos de ahogamiento. En concreto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas.

Una llamada alertó de que habían sacado del agua a una menor que precisaba asistencia sanitaria urgente, y mientras las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudían al lugar, un enfermero coordinador presente en la sala operativa comprobó durante la llamada que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria. En ese momento, el enfermero facilitó al socorrista las instrucciones telefónicas necesarias para que se iniciaran de inmediato las maniobras de reanimación.

Tras llegar al hotel, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque finalmente no pudieron revertir la parada y tuvieron que confirmar el fallecimiento de la menor.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y agentes de la Policía Local aseguraron una zona próxima para facilitar la toma de tierra y posterior despegue de un helicóptero medicalizado que se activó. Además, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes.

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