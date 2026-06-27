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Feijóo insta a que los catalanes echen a Pedro Sánchez de Moncloa

El Presidente del PP ha viajado en la mañana de este sábado a Barcelona para apoyar a Alejandro Fernández. reelegido como Presidente del PP en Cataluña.

Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" gobernando contra la voluntad del Congreso

Feijóo insta a que los catalanes echen a Pedro Sánchez de Moncloa | EUROPAPRESS

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Juan Vivancos
Publicado:

Acto importante el de esta mañana en Cataluña en el seno del Partido Popular. El Presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo ha viajado a Barcelona para apoyar a Alejandro Fernández, reelegido como Presidente del PP en Cataluña.

El líder de la oposición se ha mostrado cercano con los catalanes al asegurar que el cambio no puede llegar sin ellos, ni tampoco contra ellos. "No voy a tratar nunca a los catalanes como moneda de cambio, no confundiré problemas reales con ficticios, no responderé a sus necesidades ni por chantaje ni por colisión; trabajaré por Cataluña con convicción y por compromiso" ha declarado Feijóo.

Sigue creyendo en gobernar antes de las elecciones

El gallego continúa firme en su esperanza por poder llevar a cabo una moción de censura que expulse a Pedro Sánchez del gobierno, aunque para ello necesite los votos de Junts. La formación de Puigdemont sigue negándose a satisfacer los deseos de "los populares", aunque Feijóo aún piensa que no está todo perdido.

El Feijóo más ambicioso

Su objetivo es llegar a los 12 diputados en el congreso y ha instado a los populares catalanes que trabajen para sacar buenos resultados en las cuatro provincias catalanas y sean "la llave" para echar a Sánchez de la presidencia del gobierno.

Alejandro Fernández, seguro y ambicioso

El reelegido Presidente del PP en Cataluña ha comenzado su comparecencia dirigiéndose a Feijóo. "Querido presidente Feijóo, asumimos el reto sin miedo, sin excusas y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España, para ser capaces de conseguir que tu seas Presidente del Gobierno, que buena falta le hace a la nación"

Fernández ha prometido dar lo mejor de si mismo y no decepcionar, se ha mostrado agradecido, confiado y seguro de prometer no frenar a la sociedad catalana. Ha criticado a los nacionalismos y el daño que han hecho a Cataluña, pero seguro de que ese daño no es irreversible y la solución pasa por el PP. Además ha acusado al Presidente del PSC, Salvador Illa, de "la decadencia y de la crisis moral" que sufre Cataluña.

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