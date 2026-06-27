Dos hombres se disparan en plena calle, uno de ellos resulta herido y el otro se da a la fuga en Barcelona

Un hombre ha resultado herido este sábado por la tarde en un tiroteo registrado en la calle de Sas, en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, tras una discusión entre dos personas en plena vía pública. El segundo implicado ha huido del lugar y está siendo buscado por los Mossos d’Esquadra, que han abierto una investigación.

Los hechos han ocurrido sobre las 15:30 horas por motivos que todavía se están investigando. En ese momento, ambos individuos habrían iniciado una discusión que ha ido escalando hasta que los dos han sacado armas de fuego y han llegado a dispararse mutuamente.

A consecuencia del tiroteo, uno de los hombres ha resultado herido. Ha sido atendido en el lugar por efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y posteriormente trasladado a un centro hospitalario de Barcelona. Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las heridas.

El otro implicado ha abandonado la zona inmediatamente después de los disparos. Los Mossos d´esquadra mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizarlo y esclarecer su participación en los hechos.

La zona ha quedado acordonada durante parte de la tarde mientras los agentes recogían pruebas y tomaban declaración a posibles testigos. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

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