Fermoselle, el municipio de Zamora unido al pueblo venezolano

Durante el último siglo, Fermoselle, un municipio de Zamora, ha sufrido una gran despoblación. Entre 1950 y 1960 el censo superaba los 3.000 habitantes, actualmente son poco más de mil personas. El pueblo ha conseguido superar la merma de habitantes gracias a diferentes iniciativas.

Una de estas es 'Mi pueblo acoge', proyecto realizado por la Diputación de Zamora y la Fundación Talento58. Mediante este programa se ha asentado numerosa población procedente de América Latina, sobre todo venezolanos. Esta comunidad ha devuelto la vida al municipio.

Gracias a regentar diversos negocios han conseguido impulsar la economía del pueblo. Por ejemplo, Sergio, que lleva tan solo 3 años fuera de Venezuela, se encarga del supermercado del pueblo. El vino a España por su mujer. "Tuvimos que venir porque mi mujer tenía cáncer, por suerte ya está perfectamente, lo ha superado", nos cuenta con mucha felicidad.

Sin embargo, aunque está completamente integrado en Fermoselle, nos señala que siente mucho dolor al estar a tantos kilómetros de su país cuando ocurren catástrofes como los terremotos recientes. En la misma situación se encuentran Jair y Miguel. Mientras el primero se encarga de la explotación porcina del pueblo, el segundo regenta la piscina municipal.

En el caso de Jair, él lleva dos años sin ver a su mujer. "El plan era irme en poco tiempo, con la tragedia que ha ocurrido no creo que sea posible. Estoy intentando que mi mujer pueda venir a Fermoselle. Estar tan lejos de tu gente cuando suceden estas cosas da mucha impotencia, no puedes hacer nada", afirma.

Por otro lado, Miguel también nos cuenta lo duro que es recibir una noticia así estando lejos. "Es muy doloroso, no puedes hacer casi nada. Yo me enteré por llamada, da mucha impotencia", afirma.

El Ayuntamiento ha emitido un bando municipal desde el que se ha trasladado su solidaridad con el pueblo venezolano. "Aquí tenemos una gran colonia de personas de Venezuela, por eso cuando nos dieron la noticia de los terremotos la sentimos como si hubiera sucedido aquí", señala José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle, quien señala que recibieron la noticia con mucho dolor y preocupación.

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