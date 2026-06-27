Las historias del terremoto en Venezuela: familias que buscan a sus desaparecidos entre hospitales y escombros

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en Venezuela han dejado ya, por el momento, 920 muertos y más de 3.300 heridos. En La Guaira y Caracas, las zonas más afectadas por el seísmo, los familiares recorren hospitales, remueven escombros y esperan noticias de sus seres queridos.

En la localidad de La Guaira, una de las más golpeadas por el terremoto, Simon Medina es uno de los afectados que sigue removiendo los escombros de un edificio. "Estoy buscando a mis familiares, mi madre y mi hermanito". Llegó al lugar con guantes, picos y una pala, acompañado de otros familiares, y lo único que sabe es que tanto su madre como su hermano pequeño se encontraban en el interior del edificio cuando se produjeron los hechos. También en La Guaira, vecinos y familiares excavan con sus propias manos y herramientas improvisadas. En el complejo residencial Hugo Chávez, en Caraballeda, los rescatistas consiguieron retirar un cuerpo de entre los escombros mientras los residentes continuaban buscando a posibles supervivientes.

La de Simon Medina es una de las muchas historias personales que está dejando el doble terremoto de Venezuela. Mientras los equipos de rescate trabajan entre los bloques de hormigón, metal retorcido y edificios reducidos a ruinas, decenas de familias siguen buscando a sus desaparecidos. Para orientar a los rescatistas en algunos puntos, incluso se han marcado los restos de los edificios con nombres pintados con espray.

Ricardo Trias, otro afectado, explicó que sus familiares esperaban la llegada de los funcionarios forenses para poder recoger el cuerpo de su ahijado y enterrarlo, mientras que Jennifer Palacios pide más equipos de rescate. Su hijo de seis años y otros cinco familiares quedaron atrapados después de que el terremoto les sorprendiera mientras ella había salido a comprar refrescos. La mujer ha pedido grúas y más efectivos porque, según detalló, todavía hay personas con vida dentro de edificios dañados.

Incertidumbre en los hospitales

Y a esta desesperación que se vive en las calles, se suma la incertidumbre en los hospitales de Caracas. Este viernes, familiares recorrían distintos centros sanitarios para intentar localizar a sus parientes heridos o fallecidos. A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como aquellos que ya fueron estabilizados y pasaron al área de hospitalización.

La mayoría de los ingresados en el Hospital Vargas de Caracas y en el Hospital Doctor Domingo Luciani proceden de La Guaira. En el Domingo Luciani, las ambulancias llegaban aproximadamente cada dos minutos con heridos trasladados desde el estado costero.

La enfermera Yusmery Álvarez ha explicado que muchos pacientes presentan traumatismos en la parte inferior del cuerpo y en el cráneo. La directora de este último centro, Maurilina Guzmán, ha señalado que el hospital ha publicado los listados de pacientes para que sus familiares puedan ubicarlos con mayor facilidad. También ha confirmado que el centro cuenta con una lista de cinco personas fallecidas allí.

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