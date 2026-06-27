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Así funciona la estafa del falso gestor bancario con la que robaron 6.500 euros a una anciana

Los Mossos han detenido a un joven por estafar 6.500 euros a una anciana haciéndose pasar por empleado de banca.

Una mujer saca dinero de un banco

Una mujer saca dinero de un banco Agencias

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un joven de 19 años acusado de estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años tras hacerse pasar por su gestor bancario y convencerla de que había sido víctima de una ciberestafa.

Según ha informado este sábado la policía catalana en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de un hombre que se presentó como empleado de su entidad bancaria.

Durante la conversación, el supuesto gestor le comunicó que se habían detectado movimientos fraudulentos en su cuenta por valor de 6.000 euros y le indicó una serie de pasos que debía seguir a través de la aplicación de su banco para evitar la supuesta estafa.

Ante las dificultades de la mujer para utilizar la aplicación, el hombre le dijo que enviaría a un operario a su domicilio para recoger su tarjeta bancaria y su teléfono móvil, con el compromiso de devolvérselos al día siguiente una vez resuelta la incidencia.

Poco después, el presunto autor de los hechos se presentó en la vivienda de la víctima, donde recogió la tarjeta y el móvil. Sin embargo, cuando la mujer contactó posteriormente con su sucursal para reclamar ambos objetos, desde la entidad le indicaron que nadie del banco se había puesto en contacto con ella y que había sido víctima de una estafa.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que se habían realizado extracciones de dinero en varios cajeros automáticos y pagos fraudulentos con cargo a la cuenta de la víctima por un importe total de 6.500 euros.

Gracias a la declaración de la mujer y al análisis de las imágenes grabadas por cámaras de seguridad, los Mossos lograron identificar al presunto autor, que acumula ocho antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y que ya había sido detenido en tres ocasiones este año por otras estafas bancarias.

El joven fue arrestado el pasado 17 de junio como presunto autor de un delito de estafa bancaria y pasó a disposición judicial el día 20.

Las recomendaciones de los Mossos

Los Mossos han advertido de que este tipo de estafas suelen cometerlas personas que se presentan en los domicilios con documentación aparentemente oficial o una indumentaria que genera confianza y credibilidad. Habitualmente, eligen como víctimas a personas de edad avanzada, muchas veces residentes en viviendas en solitario, a las que distraen con supuestas gestiones o revisiones para hacerse con sus tarjetas bancarias.

Por ello, la policía catalana recomienda desconfiar de cualquier llamada en la que se informe de incidencias bancarias y se reclame una actuación inmediata. Asimismo, recuerda que nunca deben facilitarse datos personales o bancarios por teléfono y que las entidades bancarias no recogen tarjetas ni teléfonos móviles en los domicilios de sus clientes.

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