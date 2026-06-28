Efemérides de hoy 28 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 28 de junio?

El 28 de junio de 1973, el humedal conocido como Las Tablas de Daimiel es declarado Parque Nacional. La protección queda recogida en el Boletín Oficial del Estado mediante la ley que incorpora este espacio natural a la red de parques nacionales españoles. Situado en la provincia de Ciudad Real, el enclave constituye uno de los ecosistemas acuáticos más singulares de la península ibérica, formado por el desbordamiento de los ríos Guadiana y Cigüela.

El parque ocupa más de 3.000 hectáreas y alberga una gran diversidad de fauna y flora. Entre las especies más características figuran el pato colorado, la garza imperial, el aguilucho lagunero y diversas aves migratorias que utilizan el humedal como lugar de descanso. En cuanto a vegetación, destacan carrizos, eneas y masegares, adaptados a las zonas inundadas. Las Tablas de Daimiel forman parte además de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y están reconocidas como Humedal de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar.

Un 28 de junio, pero de 1919, se firma el Tratado de Paz de Versalles, el fin de la I Guerra Mundial. El acuerdo se suscribe en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles por las potencias vencedoras y Alemania, cinco años después del atentado de Sarajevo que desencadena el conflicto. El tratado establece nuevas fronteras en Europa, limita el tamaño del ejército alemán y obliga al país a asumir reparaciones económicas por los daños causados durante la guerra.

El texto también contempla la creación de la Sociedad de Naciones, concebida para fomentar la cooperación internacional y prevenir nuevos conflictos armados. Sin embargo, varias de las condiciones impuestas a Alemania generan un profundo malestar político y social en los años posteriores.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de junio?

1519.- Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos, elegido emperador del Sacro Imperio Germánico como Carlos V.

1762.- Catalina la Grande, coronada como zarina de todas las Rusias.

1838.- Coronación de Victoria I del Reino Unido.

1914.- Asesinados en Sarajevo el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, Sofía, detonante de la I Guerra Mundial.

1927.- Creado en España el Monopolio de Petróleos en la Península y Baleares, que se adjudicó a Campsa.

1927.- Fundación de la aerolínea Iberia.

1964.- Malcolm X crea en EE.UU. la Organización de la Unidad Afroamericana (OAAU).

1969.- Choques entre la Policía y la clientela gay del bar 'Stonewall Inn', de Nueva York, impulsan el nacimiento internacional del movimiento por los derechos de los homosexuales.

1997.- El boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancar un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield.

2010.- El Tribunal Constitucional español avala el Estatuto de Cataluña, aunque declara inconstitucionales 14 artículos.

2024.- Absuelven a los acusados en el caso de los 'Papeles de Panamá'.

¿Quién nació el 28 de junio?

1712.- Jean Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo.

1867.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano.

1944.- Luis del Val, periodista español.

1968.- Chayanne, cantante puertorriqueño.

1971.- Elon Musk, fundador de Tesla.

1986.- Pelayo Díaz, diseñador de moda.

¿Quién murió el 28 de junio?

1930.- Juan Antonio Benlliure, pintor español.

1960.- Jaume Vicens Vives, historiador español.

1974.- María Lejárraga, escritora española.

1995.- Francisco Grande Covián, bioquímico español.

2003.- Juan Balansó, escritor y periodista español.

2024.- Txema Blasco, actor español.

¿Qué se celebra el 28 de junio?

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+ y el Día Mundial del Árbol.

Horóscopo del 28 de junio

Los nacidos el 28 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 28 de junio

Hoy, 28 de junio, se celebran los santos Argimiro Benigno, Plutarco e Irene.