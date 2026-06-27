Un menor de 14 años atropella a un policía en Sanlúcar de Barrameda y se da a la fuga

Los sindicatos de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han denunciado que un menor de 14 años atropelló de forma intencionada a un agente durante una intervención policial en la que los funcionarios trataron de identificar a los ocupantes de una motocicleta que circulaba en dirección prohibida.

Según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto, los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del pasado jueves en la calle Molinillo, cuando una patrulla de la Policía Local observó una motocicleta con dos ocupantes que circulaba en sentido contrario al permitido.

Los agentes dieron el alto al vehículo después de que el conductor detuviera inicialmente la marcha unos metros antes del coche patrulla. Sin embargo, cuando uno de los policías descendió del vehículo oficial para proceder a la identificación de los ocupantes, el conductor aceleró bruscamente y embistió al agente.

Como consecuencia del impacto, el policía cayó al suelo y sufrió diversas lesiones, por las que tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar de Barrameda. También cayó al suelo el acompañante de la motocicleta, otro menor de 13 años.

Tras el atropello, el conductor emprendió la huida. Durante la fuga, la motocicleta perdió la placa de matrícula, lo que permitió a los agentes identificar rápidamente el vehículo y avanzar en la localización del presunto autor de los hechos.

Posteriormente, el conductor, un menor de 14 años, se presentó en la Jefatura de la Policía Local acompañado de un familiar. Según el comunicado sindical, al menor se le atribuyen un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores. Además, la motocicleta quedó intervenida y fue trasladada al depósito municipal, ya que carecía del seguro obligatorio y de la inspección técnica de vehículos en vigor.

A raíz de este suceso, los sindicatos de la Policía Local han denunciado la falta de efectivos en Sanlúcar de Barrameda y han advertido de que la situación de la plantilla es "absolutamente insostenible". Según aseguran, existen 16 plazas vacantes y, en determinados turnos, una ciudad de unos 70.000 habitantes queda atendida únicamente por una patrulla formada por dos agentes.

Los representantes sindicales consideran que el atropello evidencia "la extrema vulnerabilidad" en la que los policías locales desarrollan su trabajo y han atribuido al Gobierno municipal un "deterioro constante" del servicio público de seguridad.

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