VENEZUELA
Última hora del terremoto de Venezuela en directo: elevan a nueve los españoles muertos
Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos por el doble terremoto y refuerza las labores de rescate en La Guaira.
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Venezuela ha elevado a 1.430 el número de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera del país, mientras aumenta el despliegue de maquinaria pesada y rescatistas internacionales en el estado La Guaira, el más afectado por el desastre.
El último balance ha sido ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que ha informado además de 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. La mayoría de los daños se concentran en La Guaira, declarada zona de desastre y militarizada por el Gobierno.
Rodríguez ha señalado que hasta este sábado han sido atendidas 73.736 familias con el despliegue de más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos. Además, ha pedido a la población que no viaje de manera particular hacia La Guaira para facilitar el traslado de maquinaria pesada y de heridos hacia distintos centros sanitarios de la región costera y de Caracas.
La ayuda internacional también se ha intensificado en las últimas horas. Según el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el país ha recibido ya a más de 1.600 rescatistas en 17 vuelos, mientras se espera la llegada de otros 25 vuelos en las próximas 24 horas.
Equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos se han desplazado hasta Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y salvamento. En la parroquia Caraballeda, una de las zonas más afectadas, los vecinos han celebrado la llegada de maquinaria después de días de quejas por la lentitud en el despliegue.
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Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Imágenes aéreas de la destrucción por los dos terremotos
Imágenes aéreas muestran edificios colapsados y graves daños estructurales en La Guaira tras el terremoto en Venezuela. La zona aparece cubierta de escombros, con varios bloques parcialmente destruidos.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela
Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas. El seísmo se produjo sobre las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras, el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1.430 muertos y graves daños materiales.
El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Iberia opera un vuelo chárter fletado por Repsol para trasladar equipos de rescate españoles
Iberia ha operado este sábado un vuelo chárter fletado por Repsol con destino a Valencia (Venezuela) para trasladar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados en búsqueda y rescate y varias toneladas de material humanitario en respuesta a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados registrados el pasado miércoles en Venezuela.
El vuelo IB0045, un Airbus A330-200, ha despegado pasadas las 20 horas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 77 pasajeros a bordo, entre ellos los equipos de rescate, personal de apoyo y 15 periodistas de distintos medios de comunicación españoles, según ha informado la compañía.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Equipos de rescate estadounidenses rescatan con vida a un bebé de entre los escombros
Equipos estadounidenses de búsqueda y rescate han sacado con vida a un bebé de entre los escombros en Venezuela días después de los devastadores terremotos que azotaron el país, según informó el sábado el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Departamento de Estado compartió en las redes sociales un vídeo que muestra a personal estadounidense sacando al bebé de entre los escombros mientras los equipos de rescate continuaban buscando supervivientes más de 72 horas después de que dos potentes terremotos azotaran el país sudamericano.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Las líneas de emergencia consular siguen abiertas
El Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Imágenes de las labores de rescate de la UME
Última hora del terremoto de Venezuela en directo: el Gobierno eleva a nueve los españoles muertos en los terremotos de Venezuela
El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas. Venezuela continúa viviendo horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.
El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Exteriores eleva a 6 los españoles fallecidos en Venezuela
El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Despega hacia Venezuela un segundo contingente
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que vuela hacia Venezuela un segundo
contingente de 63 efectivos y 9 perros de rescate procedentes de seis comunidades autónomas para colaborar en las labores de salvamento tras los devastadores terremotos del jueves.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Un equipo español trabaja en la zona cero de los terremotos de Venezuela
Un equipo español compuesto por personal sanitario y de bomberos se encuentra apoyando en las labores de rescate y asistencia en La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto ocurrido el miércoles en Venezuela, explicó este sábado a EFE el jefe supervisor, Lorenzo Pérez Peña.
"Hemos venido como equipo USAR (Búsqueda y rescate urbano) internacional para trabajar aquí en el rescate", dijo Pérez Peña, jefe supervisor de bomberos en Madrid.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Rescatistas chilenos "trabajan en condiciones muy difíciles"
El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, aseguró este sábado que la primera misión de ayuda enviada por el país austral a Venezuela "trabaja en condiciones muy difíciles", tras los terremotos ocurridos la tarde del miércoles en la zona central del país caribeño.
La autoridad ofreció un balance en su arribo a Santiago, luego de haber dejado instalado al equipo USAR de Bomberos de Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, que está especializado en rescate urbano ante desastres.
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