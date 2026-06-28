Última hora del terremoto de Venezuela en directo: elevan a nueve los españoles muertos

Venezuela ha elevado a 1.430 el número de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera del país, mientras aumenta el despliegue de maquinaria pesada y rescatistas internacionales en el estado La Guaira, el más afectado por el desastre.

El último balance ha sido ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que ha informado además de 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. La mayoría de los daños se concentran en La Guaira, declarada zona de desastre y militarizada por el Gobierno.

Rodríguez ha señalado que hasta este sábado han sido atendidas 73.736 familias con el despliegue de más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos. Además, ha pedido a la población que no viaje de manera particular hacia La Guaira para facilitar el traslado de maquinaria pesada y de heridos hacia distintos centros sanitarios de la región costera y de Caracas.

La ayuda internacional también se ha intensificado en las últimas horas. Según el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el país ha recibido ya a más de 1.600 rescatistas en 17 vuelos, mientras se espera la llegada de otros 25 vuelos en las próximas 24 horas.

Equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos se han desplazado hasta Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y salvamento. En la parroquia Caraballeda, una de las zonas más afectadas, los vecinos han celebrado la llegada de maquinaria después de días de quejas por la lentitud en el despliegue.

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