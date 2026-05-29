Los Premios Ponle Freno reconocen a personas e iniciativas que han ayudado a reducir las muertes por accidentes de tráfico

Todo el Senado en pie ha aplaudido a Pere Navarro, Director General de Tráfico, en la entrega de los 18º Premios Ponle Freno. Un homenaje al hombre que impulsó la creación del carné por puntos que se aprobó en el año 2006. Por aquel entonces en España perdían la vida en carretera más de 3.500 personas; hoy son 1.119 según los datos de 2025.

Pere Navarro ha agradecido el reconocimiento y ha querido recordar que haber reducido las cifras de fallecidos en carretera ha sido un logro de toda la sociedad española, un logro de país. Además ha recordado que aquello pudo ser posible gracias a su equipo de trabajo. Durante el acto se ha puesto en valor las miles de personas que han salvado su vida gracias al carné por puntos, personas que hoy están vivas y que ellas no saben que lo están gracias a esa medida.

Otro de los momentos emotivos del acto ha sido la entrega del Premio Protagonista Ponle Freno, otorgado al militar destinado en Zaragoza, Andrés Denis. Con solo 22 años logró salvarle la vida a un camionero en una carretera aragonesa en julio de 2025 cuando no estaba de servicio. Él presenció un accidente de tráfico en la carretera A-23 en Teruel cuando observó un accidente, se bajó del coche y ayudo a los ocupantes. En ese momento un camión impacto contra los accidentados, Andrés fue al camión y consiguió sacar al conductor de la cabina, unos segundos después el camión explotó y se convirtió en una bola de fuego. El joven militar ha reconocido estar muy emocionado por este galardón y ha asegurado que lo volvería a hacer.

Todos los premiados

El jurado de esta 18ª edición, integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad vial, ha otorgado entre las candidaturas presentadas, que se han distinguido este año por su gran calidad, los siguientes Premios PONLE FRENO:

Premio Ponle Freno Junior

El galardón de esta categoría se ha entregado ex aequo a las siguientes candidaturas: ‘Ciencia al volante’, impulsada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Arnedo, La Rioja) y “Discapacidad y Seguridad Vial”, de la Federación Nacional ASPAYM.

· ‘Ciencia al volante’aborda la seguridad vial desde una perspectiva científica y educativa, demostrando cómo disciplinas como la física, la experimentación y el método científico pueden ayudar a comprender mejor los riesgos de la movilidad y fomentar conductas más seguras.

‘Discapacidad y Seguridad Vial’ busca concienciar sobre la seguridad vial y la inclusión social a través de actividades dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes en centros educativos de toda España, llegando tanto a la educación Infantil y Primaria, como al alumnado de Secundaria, Formación Profesional y estudios universitarios.

Premio Ponle Freno a la mejor acción de Seguridad Vial

· Cinco años de Bilbao 30, del Área De Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento De Bilbao

El 30 de junio de 2018, Bilbao comenzó a limitar la velocidad a 30 km/h en el 87% de las calles de la ciudad, medida que se extendería al cien por cien en septiembre de 2020, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar la velocidad a 30 km/h en la totalidad de sus vías.

Premio Ponle Freno - Axa a la innovación en Seguridad Vial

Iluminacion Inteligente para pasos de peatones, de Sialtrónica

Sialtrónica presenta un sistema innovador de pasos de peatones inteligentes diseñado para transformar la seguridad vial en entornos escolares. La solución integra tecnología avanzada de iluminación y sensores que aumentan la visibilidad del cruce y alertan a conductores y peatones, creando un entorno más seguro para los colectivos más vulnerables.

Protagonista Ponle Freno

Andrés Denís, militar de la Brigada Aragón

Andrés Denis, un joven militar de la Brigada Aragón de 22 años fuera de servicio, ha sido reconocido por su actuación heroica durante un grave accidente ocurrido el 11 de julio en la autovía A-23, a su paso por las localidades de Paniza y Cariñena (Zaragoza), cuando colisionó un camión y una furgoneta provocando un gran incendio.

Mención de Honor

Pere Navarro, director general de Tráfico en el 20 aniversario del carné por puntos

Extraordinariamente, los Premios PONLE FRENO de este año han concedido una mención de honor a Pere Navarro, director general de Tráfico, cuando se cumplen dos décadas de la implementación del carné por puntos en España.

En julio de 2006, con Pere Navarro al frente de la dirección de Tráfico, España instauró el permiso de conducir por puntos con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y fomentar una conducción más responsable. El sistema, inspirado en modelos ya impulsados con éxito en otros países europeos, establece un saldo inicial de 12 puntos para cada conductor que disminuye en función de las infracciones cometidas. Las sanciones más graves, como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar el teléfono móvil al volante, suponen así la pérdida de puntos e incluso la retirada del carné.

Javier Bardají, Consejero Delegado de Atresmedia, ha hecho entrega de la mención de honor a Pere Navarro, director general de Tráfico.