Dos españoles mueren y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El grupo estaba formado por dos parejas que estaban en un viaje de turismo y se encontraban a unos 1.000 kilómetros de la capital.

Imagen de archivo de una avenida en la capital saudí, Riad.

Dos españoles mueren y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí | EFE

Daniel Caballero
Publicado:

Dos españoles han muerto y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en Arabia Saudí, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press y la Delegación del Gobierno en Cataluña. Desde Exteriores han indicado que "las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí", sin aportar más información sobre la identidad o procedencia de las víctimas, como suele ocurrir en este tipo de situaciones.

En relación con los otros dos ciudadanos españoles afectados por el siniestro, el Ministerio ha señalado que "se encuentran hospitalizados", aunque no se han facilitado detalles sobre su estado de salud. Asimismo, han explicado que "la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales", siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha dado su "sentido pésame" a los familiares de las víctimas mortales del accidente en un mensaje a través de sus redes sociales en la que desea una "rápida recuperación de los heridos".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha lamentado "profundamente", el fallecimiento de los dos catalanes en el accidente, en el que también se han visto implicadas otras dos personas que han sufrido heridas. "Seguimos el estado de salud de los dos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso", ha señalado en un mensaje publicado en X y recogido por Europa Press este martes.

Además, ha subrayado que "desgracias como estas siempre son sobrecogedoras pero, conociendo, como es el caso, a los familiares de una de las víctimas mortales y de los dos heridos, todavía lo son más", y ha añadido que se mantienen a su lado y en contacto permanente con las familias.

