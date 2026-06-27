Ahogadas dos mujeres de 80 años en playas de Cataluña: una ha muerto y la otra está crítica

Dos mujeres de 80 años se han ahogado en la jornada del sábado en playas catalanas, una de ellas ha fallecido y la otra se encuentra ingresada en estado crítico, tras haber sido reanimada.

La mujer fallecida, una española de 80 años, ha muerto ahogada este sábado a mediodía mientras se bañaba en la playa de l'Arquitecte en l'Ampolla (Tarragona), así lo ha informado Protección Civil.

A las 13:12 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso en el que varias personas alertaban de haber sacado del agua a una bañista inconsciente. La playa no contaba con servicio de vigilancia y hasta allí se han desplazado tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No obstante, pese a las maniobras de reanimación que le han practicado, no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.

A la playa también han acudido cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

Otra mujer de 80 años en estado crítico tras también ahogarse

Una segunda mujer de la misma edad también se ha ahogado en una playa catalana, en este caso en una de la localidad gerundense de Palamós.

Según fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la mañana. Allí han acudido los servicios de emergencias que la han rescatado del agua y han podido reanimarla en el arenal. Posteriormente, un helicóptero del SEM la ha trasladado al hospital Josep Trueta, donde ha ingresado en estado crítico.

Protección Civil de la Generalitat informa en un comunicado que desde el 15 de junio, que empezó la campaña de verano, ya son cinco las personas fallecidas en las playas catalanas. Tres de ellas son menores, quienes perdieron la vida el pasado viernes 19 de junio en una playa de Tarragona.

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