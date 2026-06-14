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Multitudinaria reyerta en Málaga: Hay trece personas detenidas y cuatro heridos

Los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas, cuando varios vecinos alertaron al servicio de emergencias 112 de que se estaba produciendo un enfrentamiento entre varias personas, algunas de las cuales llevaban cuchillos.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

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Marta Alarcón
Publicado:

13 personas han sido detenidas y cuatro personas han resultado heridas por arma blanca, después de una violenta reyerta registrada en la noche de este sábado en el distrito malagueño de Palma-Palmilla.

Los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas en la calle Deva, cuando varios vecinos alertaron al servicio de emergencias 112 de que se estaba produciendo un enfrentamiento entre varias personas, algunas de las cuales llevaban cuchillos y corrían por la vía pública.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó a agentes de la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Una mujer de 39 años, que presentaba lesione causadas por arma blanca, fue trasladada al Hospital Clínico Virgen de la Vitoria para recibir atención médica.

Además, otras tres personas heridas acudieron por sus propios medios al Hospital Regional Universitario de Málaga. Desde este centro sanitario se solicitó posteriormente presencia policial para garantizar la seguridad, debido a la llegada de los implicados en el altercado.

Como resultado de la intervención, la Policía ha detenido a trece personas, con edades comprometidas entre los 20 y los 45 años, por su presunta participación en una riña tumultuaria. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso, y el grado de implicación de cada uno de los arrestados.

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Hace tan solo 15 días ocurría un suceso similar, pero esta vez en Tenerife, donde un británico de 37 años perdía la vida, tras verse implicado durante la madrugada en una reyerta con otro turista británico, de 23 años. Los hechos ocurrieron en torno a la 1:30 horas de la madrugada, en las inmediaciones de los centros comerciales Verónicas, en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.

El presunto autor de la agresión mortal fue retenido, primero, y detenido poco después por los agentes de la Policía Nacional. Los recursos de emergencia desplazados al lugar, realizaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar de la víctima, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Dada la gravedad de los hechos, las autoridades ordenaron el cierre de los establecimientos de la zona, la mayoría son locales de ocio, para facilitar el trabajo de los agentes y de los equipos de seguridad y emergencias. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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