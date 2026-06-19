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Un hombre mata a otro tras una discusión en una vivienda en la playa de Almenara, Castellón

Un hombre de 38 años ha muerto a primera hora de este viernes tras una fuerte discusión en una vivienda localizada en el municipio castellonense de Almenara.

Imagen de Archivo ambulancia

Imagen de Archivo ambulancia Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 38 años ha muerto a primera hora de este viernes en la localidad castellonense de Almenara a causa de las heridas por arma blanca que le habría causado otro hombre en el transcurso de una discusión, según fuentes de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia han recibido esta misma mañana un aviso alertando de una pelea en un domicilio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.

Se desconocen los motivos

Una vez en el punto del siniestro, los agentes han constadado el fallecimiento de un varón y han procedido a la detención de otro, que se trataría presuntamente del agresor. Por el momento se desconocen los motivos que han desencadenado la trifulca, así como las edades de ambos implicados.

La Policía Local acudió al lugar de los hechos tras recibir el aviso e intentó auxiliar al hombre herido. La víctima presentaba una hemorragia importante y los agentes trataron de prestarle asistencia hasta la llegada de los recursos sanitarios.

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