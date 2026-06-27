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El incendio de Pradela se reactiva y eleva su gravedad por la amenaza a poblaciones de El Bierzo

La reproducción de varios focos obliga a declarar el IGR-2 en el incendio de Villafranca, mientras Congosto continúa en nivel 1 y los equipos mantienen un amplio dispositivo durante la noche.

Un helicóptero trata de apagar un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). El Gobierno de Navarra ha activado a las 18.45 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) de acuerdo a los datos actuales sobre el desarrollo del incendio forestal que está teniendo lugar en las faldas del monte San Cristóbal. El aviso por el fuego se ha dado a las 17.42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda de...

Activada la situación operativa 2 por el incendio en Ezcabarte (Navarra) EUROPAPRESS

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La evolución de los incendios forestales en El Bierzo ha dado un vuelco durante las últimas horas después de que el fuego de Pradela haya sufrido una importante reproducción que ha obligado a elevar su nivel hasta el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), ante una amenaza seria a poblaciones que puede requerir medidas de protección de personas y bienes.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha informado de este cambio a través de sus redes sociales, después de que durante la mañana el incendio hubiera sido considerado estabilizado gracias a una notable mejoría. Esa evolución permitió rebajar el nivel desde el Índice de Gravedad Potencial 1, al igual que ocurrió con los incendios de Vega de Valcarce y San Vicente, que continúan estabilizados.

Reproducción de focos y vigilancia durante la noche

La reactivación de varios focos ha provocado un nuevo empeoramiento de la situación, devolviendo el incendio de Pradela al grupo de fuegos que más preocupan en la provincia por el riesgo que representa para las poblaciones cercanas. Esta evolución ha llevado a la Junta a elevar el incendio al nivel 2 de gravedad potencial.

El fuego se originó el pasado 24 de junio por el impacto de un rayo durante el episodio de tormentas eléctricas que provocó numerosos incendios en la provincia de León. Esa simultaneidad llevó a la Junta a declarar la Situación Operativa 1 en Castilla y León por primera vez en la presente campaña de incendios forestales.

La reactivación del incendio ha llegado a poner en jaque a varias poblaciones del entorno de Villafranca del Bierzo, por lo que será necesario mantener una vigilancia extrema durante toda la noche.

Operativo de extinción

A lo largo de este sábado han llegado a intervenir 34 medios de extinción en el incendio de Pradela. Con la llegada de la noche, el dispositivo ha quedado reducido a 16 medios, de los cuales nueve son terrestres, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar nuevas reproducciones.

Mientras tanto, el incendio de Congosto continúa en nivel IGR-1. Aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas, sigue siendo uno de los fuegos que más inquietud genera entre los responsables del operativo debido a la complejidad del terreno afectado.

Las tareas de extinción se desarrollan en una zona escarpada y de difícil acceso, una circunstancia que dificulta la completa liquidación de los puntos calientes existentes dentro del perímetro. En este incendio permanecen movilizados 36 medios de extinción que trabajan para consolidar la estabilización alcanzada durante las últimas jornadas.

Los equipos de emergencia confían en que el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la madrugada contribuyan a mejorar las condiciones para las labores de extinción.

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