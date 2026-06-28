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Localizan muerto al niño desaparecido en el río Pisuerga en Valladolid

El operativo de búsqueda activado este sábado en Valladolid tras la desaparición de un menor en el río Pisuerga ha concluido con la localización de su cuerpo sin vida pasadas las 23.15 horas.

Operativo de búsqueda en la Playa de Las Moreras, en las ruinas de las aceñas del río Pisuerga

Operativo de búsqueda en la Playa de Las Moreras, en las ruinas de las aceñas del río Pisuerga EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Los servicios de rescate han encontrado a última hora de la noche del sábado el cuerpo sin vida del menor de 10 años que había desaparecido en el río Pisuerga, a su paso por Valladolid, según han informado fuentes del operativo.

El dispositivo de búsqueda se activó pasadas las 21.15 horas, después de que el menor desapareciera en la zona de la Playa de Las Moreras, en las ruinas de las aceñas del Pisuerga, en la capital vallisoletana.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León dio aviso a las 21.16 horas a la Policía Municipal y a los Bomberos de Valladolid, así como al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una UVI móvil hasta el lugar.

Además, se activó el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, desde el que se movilizó a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, con una unidad especializada en actividades subacuáticas, para participar en las labores de búsqueda en el río.

El operativo contó también con la intervención de efectivos de Policía Nacional y Policía Local, así como con la asistencia del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, activado para atender a los familiares del menor durante el dispositivo.

Pasadas las 23.15 horas, el Cuerpo Nacional de Policía comunicó la localización del cuerpo sin vida del menor, lo que puso fin al operativo de búsqueda iniciado unas dos horas antes en el entorno de la Playa de Las Moreras.

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