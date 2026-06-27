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Un hombre mata a su mujer en Mairena del Aljarafe, Sevilla

La Guardia Civil investiga como crimen machista la muerte de una mujer encontrada con heridas por arma blanca en una vivienda de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, donde también fue localizado un hombre herido que habría intentado autolesionarse y que permanece ingresado en un centro sanitario.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Guardia Civil investiga un crimen machista en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, tras el hallazgo del cadáver de una mujer con heridas por arma blanca en el interior de una vivienda del municipio.

El cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la noche del viernes por agentes de la Benemérita, que se personaron en el domicilio y comprobaron que la mujer presentaba heridas compatibles con el uso de un arma blanca, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios.

En la vivienda también se encontraba un hombre nacido en 1982, de unos 46 años, que presentaba igualmente heridas por arma blanca. Según las primeras hipótesis, esas lesiones habrían sido provocadas por él mismo, presuntamente como consecuencia de autolesiones. El varón fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Los servicios sanitarios certificaron posteriormente el fallecimiento de la mujer, nacida en 1981 y de unos 45 años, según ha precisado Toscano. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y trabaja, como principal hipótesis, con la posibilidad de que se trate de un asesinato por violencia de género.

No obstante, tras las primeras comprobaciones, no consta que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGén ni que existieran denuncias previas por violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha realizado un llamamiento a todas las mujeres y a sus entornos para que, ante cualquier signo de posible violencia, lo pongan en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Toscano ha subrayado que esa comunicación permite activar los protocolos y sistemas de protección destinados a las víctimas.

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