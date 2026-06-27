El incendio de Tamarite queda estabilizado y los vecinos desalojados regresan a sus casas

El incendio forestal de Tamarite de Litera (Huesca) ha quedado estabilizado a las 10:00 horas de este sábado. La mejora de la situación ha permitido que los vecinos desalojados de Azanuy, Alins y Calasanz puedan regresar a sus hogares a partir de las 13:00 horas.

Además, el Gobierno de Aragón ha rebajado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) de situación 2 a situación 1, nivel 1.

El operativo seguirá desplegado

Aunque el incendio se considera estabilizado, los equipos de extinción permanecerán trabajando sobre el terreno durante los próximos días para refrescar la zona, vigilar posibles puntos calientes y evitar reactivaciones.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que la noche ha transcurrido con relativa tranquilidad, lo que también ha permitido retirar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Llamamiento a la prudencia

Las autoridades recuerdan que Aragón continúa en situación de Alerta Roja Plus por riesgo de incendios forestales y piden mantener la máxima prudencia.

Además, recomiendan a los vecinos que regresan a sus municipios que permanezcan en los cascos urbanos mientras continúan las labores de extinción en los alrededores. Con restricciones claras, evitar desplazamientos innecesarios, nada de labores agrícolas o ganaderas y tampoco pasear por el monte.

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