Muere la influencer Dulce Enríquez tras un grave accidente de tráfico

La creadora de contenido fallece tras diez días ingresada por las lesiones sufridas en un siniestro ocurrido en los Valles Centrales.

La influencer y maquilladora mexicana Dulce Enríquez ha fallecido tras permanecer diez días hospitalizada como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tráfico ocurrido el pasado 9 de enero en los Valles Centrales de Oaxaca, en México. La joven, de 23 años, viajaba en un vehículo que sufrió una salida de vía y posterior vuelco, con un desenlace que resultó fatal para ella.

Según la información difundida por medios locales, Enríquez se desplazaba en un todoterreno junto al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un tercer ocupante que desempeñaba funciones de escolta. El vehículo, un Toyota Sequoia de color beige, se precipitó por un barranco de unos 50 metros tras salirse de la carretera por causas que aún no han sido esclarecidas.

Diez días en estado crítico

Tras el accidente, los tres ocupantes fueron evacuados con rapidez a un centro hospitalario para ser atendidos de urgencia. En el caso de Dulce Enríquez, el parte médico inicial reflejaba un traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones de gravedad, por lo que quedó ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Durante los días posteriores, su estado fue crítico y requirió atención médica constante, aunque finalmente no logró superar las secuelas del siniestro.

Investigación en curso

La Fiscalía de Oaxaca ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Entre las diligencias en marcha figura la determinación de quién conducía el vehículo en el momento del siniestro, si el propio presidente o el escolta que viajaba con ellos.

Las autoridades no han ofrecido, por ahora, conclusiones sobre las causas del accidente, que continúa bajo análisis. La Fiscalía ha señalado que se están recabando testimonios y pruebas técnicas para reconstruir lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

