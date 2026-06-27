Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras bombardear sus costas.

Irán ha denunciado este sábado que Estados Unidos ha incumplido el memorando de entendimiento que ambos países habían firmado para poner fin a la guerra. Desde el país asiático acusan al ejército estadounidense de haber lanzado ataques contra sus costas y justifican la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

Comunicado del Ministerio iraní de Exteriores

El Ministerio iraní de Exteriores ha calificado en un comunicado como "salvajes" los ataques por parte de las tropas americanas. "Constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una violación expresa de la primera cláusula del memorando de entendimiento para el fin de la guerra", ha apuntado el ministerio iraní de Exteriores.

Justificación de la respuesta iraní y amenaza a los países que colaboren con Estados Unidos

Además, el aparato diplomático de Irán ha asegurado que "Irán defenderá con todos sus medios la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país". La carta ha justificado posteriormente los ataques por parte de la Armada de la Guardia Revolucionaria contra las tropas estadounidenses en el estrecho de Ormuz, así como ha responsabilizado a Estados Unidos de las consecuencias de la actual escalada. También ha asegurado que los países que colaboren con Estados Unidos en sus operaciones militares contra ellos serán también responsables.

António Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al resto de organismos internacionales que no permanezcan "indiferentes" ante lo que calificó como graves violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos expone sus razones

Estados Unidos ha justificado su intervención afirmando que fue primero Irán el que violó el acuerdo de entendimiento y alto al fuego atacando el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando abandonaba el estrecho de Ormuz. Washington ha sostenido que esa acción iraní ha violado el alto al fuego y ha puesto en riesgo la libertad de navegación en una de las principales rutas energéticas del mundo.

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