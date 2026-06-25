Muere un niño de 3 años dentro de un coche en Francia y eleva a tres las víctimas de la ola de calor

Las altas temperaturas pueden provocar tragedias, especialmente cuando afectan a niños en espacios cerrados como vehículos. Es lo que ocurrió este miércoles el la ciudad de Saint-Gratien, en la región de París, cuando un niño de tres años murió tras ser encontrado inconsciente en el coche de sus padres en plena ola de calor.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, el menor habría entrado solo en el vehículo, que estaba estacionado frente a la vivienda familiar, sin que sus padres se dieran cuenta. Pasaron unos 45 minutos hasta que la madre lo encontró dentro del coche.

El suceso ocurrió a última hora de la tarde, con temperaturas que rozaban los 40 grados. Una persona que se encontraba cerca acudió tras escuchar los gritos de la madre e intentó reanimar al niño hasta la llegada de los servicios de emergencia. Los bomberos lo encontraron en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos por reanimarlo, el menor falleció.

La madre fue trasladada al hospital en estado de shock, mientras que el padre fue interrogado en el marco de una investigación por homicidio involuntario. El alcalde de la localidad calificó lo ocurrido como una "terrible tragedia" y recordó la importancia de extremar las precauciones durante episodios de calor, sobre todo con niños y personas mayores.

Niveles históricos

Este caso se suma a la muerte de otros dos niños de 2 y 4 años en Carpentras, en el sureste de Francia, también encontrados dentro de un coche en plena ola de calor. Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo y se desconoce cómo entraron y también cuánto tiempo estuvieron en el interior del coche

Desde el domingo Francia vive un episodio de altas temperaturas que ha superado los niveles de la histórica ola de calor de 2003. Las autoridades han activado alertas en gran parte del país, con récords de temperatura y avisos por fenómenos extremos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer