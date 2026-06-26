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ACCIDENTE TRÁFICO

Tres muertos y tres heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Sevilla

El accidente se produjo este viernes sobre las 11:45 en el kilómetro 12 de la carretera A-8013, entre Castilblanco de los Arroyos y Burguillos.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico EuropaPress

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas graves este viernes por la mañana tras un accidente de tráfico registrado entre Castilblanco de los Arroyos y Burguillos, en la provincia de Sevilla. El siniestro se produjo después de que dos turismos colisionaran frontalmente en la carretera A-8013.

El accidente tuvo lugar sobre las 11:45 en el kilómetro 12 de la A-8013, en sentido Burguillos, según la información recabada por El Correo de Andalucía y confirmada por fuentes oficiales.

Servicios de emergencia

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos, de la Policía Local de Castilblanco de los Arroyos, de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios, además de un helicóptero del 061.

Los equipos de emergencia atendieron a los tres heridos de gravedad y rescataron a varias de las víctimas que habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos como consecuencia del fuerte impacto.

Carretera cortada

A raíz del accidente, la circulación quedó completamente interrumpida en la A-8013. Según el mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte afectó a todos los carriles entre los kilómetros 11,7 y 13,2.

El cierre de la vía se produjo a las 12:18 y, a mediodía, la carretera continuaba bloqueada, tal y como reflejaba el visor oficial de la DGT.

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