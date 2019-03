¿Cómo se encuentra el caso de los jugadores de la Arandina?

En Aranda de Duero el pasado mes de diciembre tres jugadores de fútbol fueron detenidos y encarcelados. La víctima tiene 15 años y subió voluntariamente a su piso, donde dice que fue coaccionada para mantener relaciones con ellos. Debido a su corta edad podría haber delito de abuso aunque ella hubiera dado su consentimiento.

Fernando García Puertas, abogado de la familia de la menor, es tajante: "Aunque ella hubiera entrado desnuda en la sala, si ellos mantienen relaciones, constituye delito. Es una menor de 15 años".

Los jugadores, no obstante, lo niegan todo. Dicen que no mantuvieron relaciones y que no sabían su edad. De hecho, su defensa aportó a la juez un mensaje de la chica en el que dice: "Si tengo que inventarme algo me lo invento".

Pasaron 80 días en prisión preventiva, hasta el pasado 7 de marzo. Lo califican como "un infierno" y dan las "gracias" a los que les han apoyado.

Mientras se investiga el caso están en libertad con la orden de no acercarse a la chica.