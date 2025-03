Uno de los amigos de Elisa Mouliaá que acudió a la fiesta no ha podido ratificar la versión de la actriz porque iba borracho

El caso Errejón sigue su curso en los tribunales. Adolfo Carretero, el juez que instruye el caso por presunta agresión sexual ha tomado declaración a cuatro nuevos testigos propuestos por Elisa Mouliaá, entre ellos un amigo suyo que estuvo en la fiesta de octubre de 2021 en la que, según la denunciante, el expolítico la agredió sexualmente.

Un testigo de la fiesta no recuerda nada

Su amigo llamado Fernando no ha podido ratificar la versión de la actriz porque ha reconocido que iba bebido: "Él ha manifestado que no recuerda casi nada, ha sido un testigo que prácticamente no ha podido dar más luz al tema porque estaba muy borracho", ha comentado el abogado de la acusación, Alfredo Arrién.

Elisa Mouliaá declaró ante la Policía Nacional y ante el juez instructor que en octubre de 2021 acudió con Íñigo Errejón a una fiesta en casa de unos amigos de ella. Según su relato el expolítico la metió a la fuerza en una habitación de la casa y la tocó por varias partes del cuerpo sin consentimiento hasta que le pidió salir. Después se fueron juntos al domicilio de Íñigo Errejón, y según el relato de Elisa Mouliaá, él de nuevo intentó abusar de ella.

"Su padre la notó bajo los efectos del alcohol u otra cosa"

Hoy el juez también ha escuchado los testimonios de dos familiares de la denunciante: Su hermano y su padre, que habló con ella la noche de los hechos para comunicarle que su hija estaba enferma. En esa llamada, según ha contado hoy ante el magistrado " la notó como ausente, era evidente el estado de embriaguez y no daba una sintomatología clara de que estuviera en sus capacidades normales. "Ahí se da cuenta de que su hija no está bien, está bajo los efectos del alcohol o de otra cosa", asegura Alfredo Arrién.

El padre ha reconocido que "si hubiera sabido toda la realidad hubiera cogido en ese momento a su hija y la hubiera llevado él mismo a comisaría a denunciar". Su hija no le contó lo qué ocurrió "por pudor" pero sí notó que al día siguiente ella tenía resaca, "aunque no se dio cuenta de la gravedad de los hechos hasta que vio la denuncia".

El magistrado también ha tomado declaración a Inés, otra amiga de la denunciante. Quedó con ella días después de esa noche y Elisa le contó lo que, según ella, había ocurrido

En los próximos días el juez tomará declaración a dos testigos más de esa fiesta. Ahora mismo están en Australia y declararán por videoconferencia.

El magistrado ha dado un plazo de cinco días a Íñigo Errejón y a Elisa Mouliaá para que presenten sus móviles para que la Policía pueda elaborar un informe sobre las conversaciones que mantuvieron.

