Casi 60.000 mujeres fueron madres primerizas después de los 40 años en 2015

La edad media de las madres primerizas crece poco a poco, si en los años 70 era de 27 años ahora una mujer tiene su primer hijo en torno a los 32. Alejandro tiene una semana y cuando cumpla 15 años su madre, Estrella Bartolomé, tendrá 57. Ella ha elegido vivir la maternidad por primera vez a sus 42 años. "Es mi primer bebé", dice, "y creo que va a ser el único".

Sin embargo, Casilda tendrá más hermanos; su madre, Alejandra Cámara, tiene 28 años y lo tiene claro: "uno más por lo menos sí que tendré", asegura. El número de hijos no es la única diferencia que marca la edad de la madre. El aguante físico a los 40 o a los 20 tampoco es el mismo.

"Cuanto más joven mejor, porque los niños son muy activos y se duerme poco, aunque yo me he recuperado enseguida, a los 10 días estaba como si nada", dice Alejandra. "Es que es contranatura, por ejemplo tienes que agacharte y no tienes la misma agilidad que con 20 años", reconocen Estrella.

Son madres que dudan, que se preocupan y que consultan más. "La vivencia es distinta en una mujer de más edad, porque siempre están atenazadas por los temores, por el miedo, por las complicaciones que puedan surgir", señala el doctor Jackie Calleja, ginecólogo del Centro Médico Bmum.

Preguntamos a las mamás que superan los 40 si se arrepienten por haber esperado. "No me arrepiento, me quedo como estoy, porque he vivido, he disfrutado. Siempre he querido ser madre y es lo mejor que he podido hacer", asegura Susana Sebastián, otra madre primeriza.