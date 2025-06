La supresión de paradas de tren en Sanabria deja a trabajadores y pacientes sin alternativas en Castilla y León

Renfe ha suprimido diez paradas que el Tren de Alta Velocidad del noroeste realizaba en Castilla y León para responder a la petición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y así poder reducir el viaje a la ciudad gallega en quince minutos.

Desde el 9 de junio, los ciudadanos de Segovia, Medina del Campo (en Valladolid) y Puebla de Sanabria (en Zamora) tienen menos oportunidades de desplazarse para trabajar, en el mejor de los casos, o para acudir a citas médicas, en el peor.

Tras esa supresión y esos quince minutos hay historias personales como la de Marian Blanco. Desde hace un año, gestiona la cafetería del IES Valverde de Lucerna, en Puebla de Sanabria. Está contenta: cuando asumió el cargo, estaba en el paro. A sus 54 años ha conseguido que el negocio funcione y le proporcione un sueldo. Pero sin carné de conducir y, ahora, sin tren, su futuro es más que incierto.

"No sé cómo lo voy a hacer", explica. "De momento, me estoy quedando en casa de una amiga, aunque no sé qué hacer en septiembre. Este trabajo da para tener un sueldo, pero no para mantener dos casas abiertas". Su familia está en Zamora y ella iba y venía en tren todos los días.

A la cafetería de Marian acuden profesores como Arturo Carrera, de Educación Física, y Benito Vázquez, de Economía y también jefe de estudios adjunto, para esperar a que Alberto Ramos dé su última clase de Plástica y Dibujo Técnico y poder volver a casa. Antes compartían trayecto en tren y ahora lo hacen en coche. De los 35 minutos que tardaban en cada trayecto, han pasado a hora y media.

"Luego se les llena la boca al hablar de la España vaciada, pero se olvidan de ella", comenta Arturo, quien se plantea solicitar plaza más cerca de Zamora porque en invierno los peligros serán mayores. "Se puede dar la situación de que nadie quiera venir aquí y queden plazas vacantes", concluye.

Para Benito, es indignante que "eliminen un servicio que ya existía para ganar quince minutos en un trayecto de 400 kilómetros". Que, además, "por lo que nos dicen, está llegando todos los días tarde", puntualiza Miguel Ángel Cabañas, inspector de Sanidad.

Trabajadores afectados por la supresión y también vecinos de la comarca de Sanabria, como Arancha, ya no podrán ir con su madre hasta el hospital de Zamora para acudir a las numerosas citas médicas que tiene como paciente oncológica.

"Tendremos que ir en coche los 125 kilómetros que tenemos hasta el hospital. Mi madre tiene quien la lleve, pero ¿qué va a pasar con vecinos míos que, con 90 años, no tienen hijos que los puedan llevar?", se pregunta.

"Nadie está pidiendo que el tren pare un montón de veces", defiende Ana. "Sólo queremos que las paradas que se hagan sean a unos horarios útiles que nos permitan desplazarnos en tren", concluye.

