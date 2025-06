Violan en directo a un hombre por sumisión química ante unos 30 espectadores en un piso de Murcia

Un hombre de 47 años fue violado con sumisión química. Al despertarse, descubrió que la agresión fue grabada y retransmitida en directo para 30 espectadores.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de octubre de 2024 en un piso de Murcia. La víctima quedó con su presunto agresor a través de una aplicación de citas.

"Me llevó a un piso y cuando llegamos, el tal Carlos me ofreció un zumo. Yo me lo tomé. Me quedé como dopado. Después me inyectó algo en los brazos y ya no recuerdo más", declaró la víctima en un atestado de 166 páginas al que ha tenido acceso Más Espejo.

Retransmitieron en vivo la violación

El afectado recuerda que dos hombres lo llevaron a un baño. Uno de ellos le dijo que iban a ducharle. "Estaba sangrando mucho por el ano. Mientras me duchaban los dos se están riendo de mí", declaró.

Al regresar al salón, la víctima ve una pantalla de televisión y se da cuenta de que hay una webcam que está apuntando directamente al lugar en el que ocurrió la presunta violación. "En la pantalla aparecían unas treinta personas, como si estuvieran retransmitiendo en vivo, se masturbaban mientras veían lo que sucedía", relató.

Le operaron de urgencia porque le habían "desgarrado todo por dentro"

La víctima se fue del piso y, a la mañana siguiente, acudió al hospital. Rápidamente, los sanitarios le intervinieron quirúrgicamente por una perforación rectal y tuvo que permanecer tres días ingresado en la UCI.

"El cirujano me dijo: '¿Has tenido relaciones sexuales?'. Le respondí: 'He estado con una persona, pero no me acuerdo de nada'. Y me dijo: 'Pues te han desgarrado todo por dentro. Tenemos que operarte de urgencia'", explicó el afectado en la denuncia.

Los análisis toxicológicos detectaron un cóctel de fármacos y drogas, entre los que se incluyen cocaína, fentanilo, morfina y lidocaína. "Estaba inerte, no podía hacer absolutamente nada. No pude reaccionar (...) Tu mente está pidiendo auxilio pero tu cuerpo no se puede mover", ha explicado en una entrevista concedida a Más Espejo, en la que también ha remarcado que "la operación que le hizo el cirujano fue todo un éxito".

Las autoridades detienen a los presuntos agresores

Después de una ardua investigación, las autoridades detuvieron a dos presuntos implicados en la violación por sumisión química. A su vez, hace apenas unos días, durante un reconocimiento fotográfico, la víctima reconoció a un tercer agresor, el cual ya ha sido detenido.

Los dos primeros investigados, uno de ellos médico de profesión, han sido puestos en libertad condicionalcon medidas cautelares.

"Estoy con una psiquiatra y una psicóloga en el Hospital Morales"; ha contado el afectado, que ha remarcado que no va a volver a meterse en una aplicación de citas después de lo sucedido.

Las autoridades siguen localizando a las personas que vieron la violación mientras se masturbaban y que, seguramente, pagaron por ello.

