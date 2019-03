Algunas inmobiliarias de Lorca suben los precios ante la necesidad de alquilar

Las demoliciones continúan en Lorca. Durante este viernes está previsto que se derriben varios edificios. Los derrumbes son más detallados y minuciosos para evitar que el proceso afecte a las estructura de los edificios colindantes. Para algunos las imágenes de los escombros pueden ser las de una obra más, pero los dueños de los inmuebles ven como su vida se viene abajo entre yeso y ladrillos, en los derrumbes reina el silencio y sólo se escucha el sonido de la grúa. Está previsto que caigan decenas de viviendas, el temor de los vecinos no sólo es porque se caiga su vivienda sino porque los derrumbes afecten a otras.



Hay quienes tras quedarse sin casa pueden recurrir a una segunda residencia, pero otros no tienen más remedio que alquilar una vivienda. Algunas inmobiliarias han disparado sus precios para rentabilizar la necesidad de los lorquinos. Desde el Ayuntamiento de Lorca se ha pedido a estos negocios que no saquen partido del dolor de quienes han perdido sus casas.



Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno central y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha reiterado a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito que tengan "especial consideración" con las familias y empresas afectadas por los seísmos que devastaron Lorca el 11 de mayo.





Los vecinos no costearán las demoliciones

Los damnificados por los terremotos de Lorca no correrán con los gastos derivados de la demolición de sus viviendas si éstas son declaradas en ruina, según ha aclarado el alcalde, Francisco Jódar, ante el temor suscitado entre algunas comunidades de propietarios afectadas por esta situación. Jódar ha dicho que "en ningún caso" los vecinos tendrán que soportar esos gastos, ya que en el Real Decreto que incluye las ayudas para la reconstrucción de la ciudad se podrán incluir, al menos, una parte de los mismos.

Acceso prioritario a los parados

Las labores de demolición de las viviendas requieren contratación masiva de personal. El consistorio lorquino ha comunicado que la contratación de los parados del municipio murciano será prioritaria por delante de otros candidatos. De esta forma uno de los parados que ha perdido su vivienda podría participar en la demolición de su propia casa.