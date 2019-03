El acusado, Mohamed Balkhir, de 29 años, ha declarado que no se acuerda de nada. Durante todo el juicio ha ocultado su rostro agachando la cabeza. En su declaración ha asegurado que los dos se querían mucho. "Ella si no se casa conmigo, no se casa con nadie", ha dicho el acusado durante el juicio.



Los hechos ocurrieron hace dos años en Tarragona. El acusado conoció a la víctima en un locutorio donde Sanae trabajaba. A los dos días pidió permiso a la familia para contraer matrimonio con ella. "Ella dijo que no quería casar con ni cón él ni con nadie", ha asegurado el hermano de la víctima.

La acosó y la amenazó

Desde aquel momento Mohamed empezó a acosar a Sanae. La seguía hasta el trabajo e incluso hasta su casa. En alguna ocasión llegó a amenazarla con un cuchillo. Una noche después de abandonar el locutorio, la joven fue violentamente asaltada por el acusado.



Supuestamente la apuñaló en plena calle y delante de mucha gente. El crimen conmocionó a la ciudad. Sus vecinos guardaron un minuto de silencio en memoria de Sanae.



En el juio, su presunto agresor ha dicho que no recuerda nada. El fiscal pide 26 años de cárcel para Mohamed. El abogado del acusado alega que su cliente tiene una enfermedad mental.