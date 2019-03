La violencia callejera se extiende a otras ciudades del Reino Unido

Tras tres noches consecutivas de disturbios, la policía de Londres está desbordada por la ola de violencia en las calles. Pero la capital no es el único escenario que ha ardido esta noche.

Liverpool, Birmingham y Bristol han registrado incendios y saqueos. El primer ministro David Cameron ha interrumpido sus vacaciones para ponerse hoy al mando del dispositivo de seguridad y analizar la situación con su gabinete de crisis.

Londres ha vuelto a arder por los cuatro costados y no hay barrio al que no se haya extendido la violencia. No se salvan ni las ciudades dormitorio a la afueras de la capital británica, como es el caso de Croydon. Allí se ha registrado el incedio más importante. Hasta tres edificios ardiendo a la vez, entre ellos una tienda de muebles.

Pero la violencia pasa también por Camden, Hacney, Lewishan, o Clapham donde un videoaficioando grababa a un grupo de jóvenes asaltando una casa de apuestas. Los saqueos están siendo continuos, conseguía grabarles con el botín hasta que uno de ellos le golpea para impedir que sigan grabando.

Eso en Londres pero la violencia se ha extendido también a otras ciudades como Leeds en el centro de Inglaterra o Liverpool donde un grupo de jóvenes han arrojado todo tipo de objetos a la policía.

En Birmingan se repite la imagen de escaparates rotos. La polcia está desbordada y ha tenido que movilizar al personal que estaba de vacaciones. También el primer ministro, David Cameron ha suspendido sus vacaciones, lo mismo que la ministra del interior que asegura que: "Los responsables de esta violencia y de los saqueos pagarán las consecuencias".

La policia ha informado de que algunos de los violentos son jóvenes de trece años y ha pedido a los padres que controlen a sus hijos. Un testigo ha asegurado que "Durante una hora y media hemos visto a jóvenes, niños de 13 y 14 años, corriendo a las tiendas y rompiendo los escaparates".

El Parlamento britanico va a investigar si estos disturbios que comenzaron tras la muerte de un joven a manos de un agente responden en realidad a la degradacion social y a la falta de seguridad.