Venezuela
Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Nicolás Maduro comparecerá en las próximas horas ante un juez en Nueva York
Maduro y su mujer han pasado la noche en una prisión de Brooklyn. Esta noche, Donald Trump ha regresado a Washington desde Mar-A Lago. Desde el Air Force One ha amenazado a Venezuela con un segundo ataque si no se comportan.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han pasado la noche en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. El "infierno en la tierra" es como se conoce a la cárcel donde se encuentra el presidente de Venezuela. Han estado separados durante la noche. Hoy salen de esta prisión para comparecer ante un tribunal de Nueva York. Maduro se enfrenta a cargos por narcoterrorismo y posesión de armas. Decenas de personas se han manifestado horas antes para exigir su liberación.
Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad institucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado en una incursión estadounidense, tal y como aseguraba el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López.
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha dicho Padrino en una comparecencia ante la población. "Así que la patria continúa", resaltaba.
En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado, "La decisión de la Sala Constitucional (...) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", recuerda Padrino. "Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito", resaltaba.
"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país", subrayaba Padrino, a la vez que las Fuerzas Armadas "continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".
Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: El PP opta por Edmundo González
Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.
En declaraciones a la cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, la detención de Maduro representa un "hecho histórico" pues supone derrotar "el mal".
"La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages porque supone, y tiene que suponer, la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", ha dejado claro la responsable de Regeneración Institucional del PP.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela en directo: Donald Trump afirma que “Venezuela es un país muerto que tenemos que traer de vuelta”
Donald Trump ha afirmado que "tenemos que hacer una cosa en Venezuela, traerla de vuelta. Es un país muerto ahora mismo. Es un país que, francamente, nosotros habríamos sido, si yo hubiera perdido la elección, nosotros habríamos sido un país muerto. Habríamos sido Venezuela con esteroides".
"Venezuela ahora mismo es un país muerto que tenemos que traer de vuelta, y vamos a tener que tener grandes inversiones por parte de las compañías petroleras para traer de vuelta la infraestructura".
"Y las compañías petroleras están listas para ir. Van a entrar, van a reconstruir la infraestructura. Ya sabe, nosotros la construimos para empezar hace muchos años. Ellos la quitaron. No puedes hacer eso. Y no pueden hacer eso conmigo, lo hicieron con otros presidentes".
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela en directo: El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" a su padre
Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por "trabajar para traer sano y salvo" a su padre.
"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en "levantar las banderas de dignidad" y en rechazar cualquier percepción de debilidad. "No nos van a ver débiles", ha sostenido.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Delcy Rodríguez visita a los heridos durante el ataque de Estados Unidos.
El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez ha confirmado durante una reunión del Consejo de Ministros que Delcy Rodríguez ha realizado además una visita a los heridos durante el ataque de Estados Unidos.
"Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente", ha concluido, horas antes de la prevista comparecencia de Maduro ante un tribunal de Nueva York para hacer frente a cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para obtener la liberación de Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación de Nicolás Maduro.
El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".
Náñez ha ensalzado además las movilizaciones registradas en Venezuela y otras partes del mundo: "Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", ha destacado.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes
Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.
Por ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días.
La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de 'Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales', según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un "precedente peligroso".
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: La reacción de China
China expresó este lunes su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y acusó a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
China no aceptará que ningún país se arrogue el papel de "juez del mundo", afirmó este domingo el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi.
"Nunca hemos considerado que ningún país pueda actuar como 'policía del mundo', ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ser el 'juez del mundo'; la soberanía y la seguridad de todos los Estados deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", aseveró Wang en una reunión con su par paquistaní, Ishaq Dar, en Pekín.
Durante la conversación, el jefe de la diplomacia china afirmó que el panorama internacional "es cada vez más turbulento y complejo", con fenómenos de "unilateralismo" y "acoso hegemónico" que se van intensificando.
En este contexto, Pekín se ha opuesto "de forma consistente" al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a "imponer la voluntad de un país sobre otros", apuntó Wang.
"China está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional, incluido Pakistán, para defender firmemente la Carta de las Naciones Unidas, salvaguardar la línea mínima de la moral internacional, insistir en la igualdad soberana de los Estados, mantener conjuntamente la paz y el desarrollo mundial y promover de manera conjunta la construcción de una comunidad de destino compartido de la humanidad", aseveró el diplomático chino.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Maduro, ante el juez
Este lunes está previsto que Nicolás Maduro comparezca ante un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, estadounidense para enfrentar cargos de narcoterrorismo. La Fiscalía alega que el ya expresidente de Venezuela y su mujer, Cilia Flores, supervisaron una red de tráfico de cocaína presuntamente patrocinada por el Estado venezolano.
Apenas dos días tras su captura por parte de la 'Delta Force' del ejército de EEUU, Maduro será trasladado desde la prisión de Brooklyn en la que ha sido encarcelado.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Los planes de EEUU
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descarta elecciones en Venezuela en un plazo inmediato. "Hay mucho trabajo por hacer", ha dicho Rubio para explicar que la administración Trump se centra ahora en "todos los problemas que teníamos cuando Maduro estaba allí", dejando a un lado la instauración de una democracia libre en el país caribeño.
Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio supondrían un varapalo para quienes piden una transición liderada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, o por el vencedor de las elecciones del pasado verano, Edmundo González.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Mensaje de Edmundo González
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González ha pedido que se respete el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio en las que él habría resultado ganador.
Tras su alegato por la instauración de un sistema democrático de garantías en su país, Edmundo González ha reclamado la liberación de todos los presos políticos de las cárceles venezolanas.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: homenajes a los fallecidos
El Gobierno de Venezuela ha rendido homenaje a 32 "combatientes cubanos" que aseguró que perdieron la vida durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El canciller Yván Gil comunicaba a través de su cuenta de Telegram que los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber". Señalaba también que realizaban "tareas de protección y defensa institucional" derivada de la "cooperación entre Estados soberanos".
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Trump regresa a Washington
El presidente de Estrados Unidos Donald Trump ha regresado a la capital de EEUU y desde allí a reiterado las amenazas de un segundo ataque a Venezuela si no se hace efectiva la cooperación del país que presidirá Delcy Rodríguez tras su toma de posesión prevista para la mañana de este lunes.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: La vicepresidenta Delcy Rodríguez jura hoy su cargo
Hoy se reúne la Asamblea Nacional y la vicepresidenta Delcy Rodríguez jurará su cargo como sustituta de Maduro.
Rodríguez ha emitido esta noche un comunicado tendiendo la mano a Trump para trabajar en una agenda de cooperación. Mientras, el presidente electo, Edmundo González ha reclamado que se respete el resultado electoral del pasado 28 de julio.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo: Trump amenaza con un nuevo ataque
Nicolás Maduro y su mujer han pasado la noche en una prisión de Brooklyn. Maduro llegaba esposado y con chanclas en los pies. Aparentemente tranquilo, saludaba a los funcionarios que le custodiaban.
Esta noche Donald Trump ha regresado a Washington desde Mar-A Lago. Desde el Air Force One ha amenazado a Venezuela con un segundo ataque si no se comportan.
Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro, en directo
El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa señalando que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro el sábado.
