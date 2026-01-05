Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Nicolás Maduro comparecerá en las próximas horas ante un juez en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han pasado la noche en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. El "infierno en la tierra" es como se conoce a la cárcel donde se encuentra el presidente de Venezuela. Han estado separados durante la noche. Hoy salen de esta prisión para comparecer ante un tribunal de Nueva York. Maduro se enfrenta a cargos por narcoterrorismo y posesión de armas. Decenas de personas se han manifestado horas antes para exigir su liberación.

Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad institucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado en una incursión estadounidense, tal y como aseguraba el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar", ha dicho Padrino en una comparecencia ante la población. "Así que la patria continúa", resaltaba.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado, "La decisión de la Sala Constitucional (...) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", recuerda Padrino. "Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito", resaltaba.

"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país", subrayaba Padrino, a la vez que las Fuerzas Armadas "continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".

