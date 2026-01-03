¿Quién es Cilia Flores? Así es la mujer de Maduro, abogada y "la primera combatiente de la patria"

Cilia Flores, capturada este sábado junto a su pareja, el presidente venezolano Nicolás Maduro, durante la operación militar estadounidense en Venezuela, ha sido durante más de una década una de las figuras más influyentes y poderosas del régimen chavista. Abogada de formación y dirigente histórica del movimiento bolivariano, Flores se convirtió en 2013 en la primera dama del país y en lo que el propio Maduro pidió denominar "la primera combatiente de la patria".

Con 69 años, Flores ha sido una pieza clave en el régimen desde sus orígenes. A finales de 2025, en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, Maduro la incluyó en el reducido grupo de dirigentes encargados de crear un nuevo buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reforzando su papel estratégico dentro del régimen.

Así es Cilia Flores

Nacida en 1956 en el estado de Cojedes, en el centro del país, Cilia Flores se comprometió con el proyecto bolivariano hace más de tres décadas, cuando se incorporó, junto a Maduro, al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), embrión del chavismo. Su vínculo con Hugo Chávez se consolidó tras la fallida intentona golpista de febrero de 1992, cuando formó parte del equipo de abogados que defendió al entonces teniente coronel, contribuyendo a su posterior indulto en 1994 por parte del presidente Rafael Caldera.

Fue durante sus visitas a Chávez en prisión cuando conoció a Nicolás Maduro, diez años menor que ella y su pareja desde entonces. Aunque no contrajeron matrimonio ni tuvieron hijos en común, compartieron su vida familiar junto a los tres hijos de Flores de su primer matrimonio con el diputado Walter Gavidia y el hijo de Maduro.

Graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas, en 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se integró formalmente en el MBR-200. En 1997 participó en la creación del Movimiento V República (MVR), y tras su disolución, ingresó en 2007 en el PSUV, partido hegemónico del chavismo.

Su carrera institucional despegó en el año 2000, ya con Hugo Chávez en la presidencia, cuando fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, cargo que revalidó en 2005. En agosto de 2006 fue elegida presidenta del Parlamento, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto en Venezuela, que mantuvo hasta 2011.

Su etapa al frente de la Asamblea Nacional estuvo marcada por diversas polémicas, entre ellas la decisión de prohibir el acceso de la prensa al hemiciclo y acusaciones de nepotismo por parte de organizaciones sindicales, que denunciaron su supuesta influencia en la contratación de decenas de familiares en la administración pública.

En febrero de 2012, Hugo Chávez la nombró procuradora general de la República. Tras la muerte del líder bolivariano y la llegada de Maduro a la presidencia en abril de 2013, Flores asumió el papel de primera dama, adoptando el título simbólico de "primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela".

En 2015 volvió a ser elegida diputada en una Asamblea Nacional en la que el chavismo pasó a ser minoría por primera vez en quince años. Dos años después, en las elecciones del 30 de julio de 2017, fue designada miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano clave para el sostenimiento del poder de Maduro.

Acusada de vínculos con el narcotráfico

Cilia Flores está acusada por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico. Las sospechas sobre su entorno se intensificaron en 2015, cuando dos sobrinos suyos fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Ambos fueron trasladados a Nueva York y, en 2017, condenados a dieciocho años de prisión por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos.

