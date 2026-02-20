¿Ataque inminente a Irán? El mapa que muestra el despliegue militar de EEUU similar al de la guerra de Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva días advirtiendo de un ataque inminente a Irán, y lo sigue manteniendo. Dice que si en 10 días Irán no acepta un acuerdo con EEUU, "pasarán cosas malas". La prensa estadounidense apunta a una posible operación inmediata para presionar aún más a Irán en una negociación en la que siguen sin estar claros los objetivos que tendría la Administración Trump.

Lo primero que le solicita a Irán son garantías sobre un plan nuclear que el propio Trump había dicho que había quedado completamente destruido tras el último ataque en junio. Irán ha advertido que si es atacado, todas las instalaciones y bases americanas en Oriente Medio serán objetivos suyos. Trump mientras, mantiene que si no firman ya, habrá cosas desafortunadas para ellos.

Estados Unidos, por el momento, está reuniendo una fuerza militar enorme alrededor de Irán. Y la prueba son las decenas de aviones de reabastecimiento y de transporte que han cruzado el Atlántico esta semana. Se puede ver sobre el mapa. La base de Rota, en Cádiz, ha sido el destino de muchos de los movimientos de las tropas estadounidenses. Además el inmenso portaaviones Gerald Ford está cruzando ahora mismo, según la BBC, el estrecho de Gibraltar.

Reino Unido bloquea el uso de sus bases militares

Reino Unido, en cambio, se ha negado a permitir que fuerzas estadounidenses utilicen sus bases aéreas durante cualquier ataque contra Irán. El primer ministro Keir Starmer le trasladó a Trump que permitir el uso de sus bases militares violaría el derecho internacional.

La Casa Blanca anunció que, en caso de no llegar aun acuerdo con Irán, entre sus planes estaría utilizar la base militar estadounidense en el atolón de Diego García (territorio británico de ultramar reclamado por Mauricio), y el de la RAF Fairford (instalaciones de la Real Fuerza Aérea ubicadas en el condado de Gloucestershire que albergan la flota de bombarderos pesados ​​​​de EE.UU. en Europa).

Sin embargo, el pacto entre Reino Unido y EEUU señala que estas bases solo pueden utilizarse para operaciones militares que hayan sido acordadas de antemano con el gobierno británico. El desacuerdo sobre el uso de las bases, ha llevado a que Trump retire el acuerdo de las Islas Chagos, entre ellas Diego García, a Mauricio, un país ubicado en África oriental.

