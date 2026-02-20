Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras acusar a Obama de revelar secretos de vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a su Gobierno iniciar de inmediato la identificación y divulgación de archivos oficiales relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados (OVNI) y fenómenos aéreos no identificados (FANI), en medio de una nueva polémica con su antecesor.

La decisión llega después de que el expresidente Barack Obama afirmara en un pódcast que los extraterrestres "son reales", aunque matizó que él no los ha visto.

Acusación de información clasificada

Desde el Air Force One, en un viaje hacia el estado de Georgia, Trump acusó a Obama de haber revelado información sensible. "Dio información clasificada; se supone que él no deba hacer eso", declaró ante los periodistas.

Sin aportar detalles, insistió en que su predecesor "cometió un grave error". No obstante, el actual mandatario reconoció que desconoce si los extraterrestres existen o no.

Orden directa a Defensa y otras agencias

A través de sus redes sociales, Trump anunció que, "en vista del gran interés mostrado", instruirá al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes a iniciar el proceso de recopilación y futura divulgación de documentos vinculados a estos fenómenos.

La orden afecta al Departamento de Defensa, dirigido por Pete Hegseth, y se extiende a "cualquier otra información relacionada" con un asunto que el presidente calificó de "tan complejo, pero sumamente interesante e importante". Por ahora, no se han detallado plazos ni el alcance exacto de la documentación que podría hacerse pública.

Las declaraciones de Obama

La controversia se originó tras una entrevista de Obama en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. En una ronda de preguntas rápidas, al ser consultado sobre si los extraterrestres son reales, respondió: "Son reales, pero yo no los he visto".

El exmandatario añadió que no están siendo escondidos en el Área 51 ni en instalaciones subterráneas, salvo que existiera "una enorme conspiración" capaz incluso de ocultar información al propio presidente de Estados Unidos.

Tras la repercusión, Obama aclaró en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de que los extraterrestres hayan hecho contacto con la humanidad. Sin embargo, sostuvo que, dado lo vasto del universo, considera probable que exista vida más allá de la Tierra.

El precedente del Área 51

El debate sobre la transparencia gubernamental en esta materia tiene antecedentes. En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron oficialmente la existencia del Área 51, una base creada por orden del presidente Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y cubrir largas distancias.

Aquella desclasificación no aportó pruebas sobre vida extraterrestre, pero consolidó la relevancia pública de unas instalaciones históricamente asociadas a teorías sobre OVNI y secretos de Estado.

