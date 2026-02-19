Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

La BBC TV ha adelantado la detención del hermano menor del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein. El arresto se habría producido en la finca de Sandringham, al este de Inglaterra. Por el momento, la Policía lleva a cabo búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk.

A principios de mes, la Policía de Thames Valley declaró que estaba considerando las acusaciones de que Mountbatten-Windsor había entregado documentos gubernamentales confidenciales al difunto pederasta, según archivos publicados recientemente por el gobierno estadounidense.

El segundo hijo de la difunta Reina Isabel ha negado en todo momento cualquier irregularidad relacionada con Epstein. De hecho, ha expresado que lamenta su amistad. Por el momento, la Policía de Thames Valley no ha facilitado más información acerca de la detención.

Antes de conocer la detención del príncipe Andrés, algunos periódicos británicos habían informado de que seis coches de Policía sin distintivos y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado a Wood Farm, en la zona de Sandringham.

El comunicado de la Policía

La BBC ha compartido el comunicado que ha lanzado la Policía con los datos de la detención. Precisan que "como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk". Además, detallan que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

El subjefe de Policía, Oliver Wright, ha señalado que "tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno".

