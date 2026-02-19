Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

La 'BBC TV' ha comunicado el arresto por parte de la Policía al hermano menor del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein | Archivo

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La BBC TV ha adelantado la detención del hermano menor del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein. El arresto se habría producido en la finca de Sandringham, al este de Inglaterra. Por el momento, la Policía lleva a cabo búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk.

A principios de mes, la Policía de Thames Valley declaró que estaba considerando las acusaciones de que Mountbatten-Windsor había entregado documentos gubernamentales confidenciales al difunto pederasta, según archivos publicados recientemente por el gobierno estadounidense.

El segundo hijo de la difunta Reina Isabel ha negado en todo momento cualquier irregularidad relacionada con Epstein. De hecho, ha expresado que lamenta su amistad. Por el momento, la Policía de Thames Valley no ha facilitado más información acerca de la detención.

Antes de conocer la detención del príncipe Andrés, algunos periódicos británicos habían informado de que seis coches de Policía sin distintivos y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado a Wood Farm, en la zona de Sandringham.

El comunicado de la Policía

La BBC ha compartido el comunicado que ha lanzado la Policía con los datos de la detención. Precisan que "como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk". Además, detallan que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

El subjefe de Policía, Oliver Wright, ha señalado que "tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mark Zuckerberg defiende Instagram ante un jurado y critica a algunos usuarios: "Mienten sobre su edad"

Mark Zuckerberg

Publicidad

Mundo

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Avión aterrizando en una imagen de archivo

Un avión, obligado a aterrizar de emergencia por una pelea entre varios pasajeros que empezó por un insulto racista

Donald Trump

Medios estadounidenses apuntan que Donald Trump estaría preparado para un ataque inminente a Irán

Aeropuerto de Newark
Aeropuerto EE.UU.

El aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, está cinco horas cerrado por una "incidencia" en un avión

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg defiende Instagram ante un jurado y critica a algunos usuarios: "Mienten sobre su edad"

Trasplante de corazón
ITALIA

Descartan un segundo trasplante para Domenico, el niño de 2 años con un corazón "quemado": "Las condiciones no son compatibles"

El niño recibió un corazón dañado en su trasplante. Ahora, los especialistas han concluido un dictamen negativo sobre la posibilidad de someterle a una nueva intervención.

El Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius
Espacio Schengen

Bruselas pide un 'Schengen militar': "Mientras los soldados europeos rellenan papeleo, los rusos estarán entrando en Polonia"

El Comisario de Defensa de la UE da la voz de alarma sobre la excesiva burocracia que implica mover tropas por Europa. Pide implementar sin demora un 'Schengen militar' que facilite el traslado de efectivos y armamento a gran escala en caso de conflicto. De los 45 días actuales, se debe pasar a solo 3.

Personas sosteniendo un cartel que dice 'Asesinos de Antifa, justicia para Quentin'

Detienen a 11 personas por la muerte de un ultraderechista en Lyon: la mayoría pertenecen a un grupo de extrema izquierda

Bebé ICE

EEUU deporta a un bebé de dos meses hospitalizado por bronquitis tras estar retenido en un centro del ICE junto a su familia

Jeffrey Epstein

¿Qué revelan los papeles de Epstein de los vuelos del ‘Lolita Express’?

Publicidad