Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EXPRÍNCIPE ANDRÉS

El Gobierno estudia impulsar en el Parlamento una ley para anular a Andrés de la línea sucesoria al trono

El Gobierno estudia llevar al Parlamento británico la legislación que sea necesaria para anular todas las posibilidades, por remotas que sean, de que el expríncipe llegue al trono.

Pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s

Príncipe AndrésEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El escándalo de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha sacudido todos los rincones de Reino Unido. Pero la detención ha llevado el caso mucho más allá. Durante las 11 horas que el expríncipe estuvo en dependencias policiales siendo interrogado por sus vínculos con el mayor pederasta de la historia reciente, Jeffrey Epstein, los políticos abordaban el que ya es uno de los acontecimientos del siglo en Reino Unido.

Pero el debate ahora va más allá. El Gobierno de Keir Starmer está planteando la idea de introducir en el Parlamento la legislación que sea necesaria para anular por completo la posibilidad de que Andrés pudiera llegar al trono. Esto llega después de que varios políticos relevantes hayan mencionado su apoyo a la iniciativa en el Parlamento británico.

La línea sucesoria del trono

El hermano del rey Carlos III ocupa el octavo puesto en la línea sucesoria real, por detrás de Guillermo, Harry y los hijos de ambos. Aunque ha sido despojado de sus títulos, incluido el de "príncipe" el pasado octubre, después de que saliera a la luz la relación que mantenía con Epstein.

El motivo de la detención era, según el comunicado policial, por "mala conducta en el ejercicio de un cargo público". La Policía, tras registrar algunas residencias como la mansión de Royal Lodge, ahora está investigando documentos que puedan corroborar estas acusaciones.

También se incluye en la investigación la posible vinculación del hermano del rey en un caso de trata de personas. Por ello, la Policía Metropolitana de Londres están contactando con todos los guardaespaldas que trabajaron con el expríncipe, con el fin de recabar información.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras acusar a Obama de revelar secretos de vida extraterrestre

Imagen de archivo de Donald Trump y de la galaxia.

Publicidad

Mundo

Príncipe Andrés

El Gobierno estudia impulsar en el Parlamento una ley para anular a Andrés de la línea sucesoria al trono

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

Bruselas pide a Washington rebajar los aranceles tras el fallo del Supremo

Imagen de archivo del expríncipe Andrés y de Isabel II.

Isabel II conocía el escándalo que salpicaba al príncipe Andrés y lo habría tapado, según medios británicos

Bases militares EEUU
EEUU-IRÁN

¿Ataque inminente a Irán? El mapa que muestra el despliegue militar de EEUU similar al de la guerra de Irak

Donald Trump
Trump

Trump anuncia un arancel global extra del 10% tras la decisión del Supremo de anular su estrategia comercial

Luis, joven de 28 años
LEY THERIAN

Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar

La medida busca proteger a estudiantes con identidades no convencionales.

Imagen de archivo de Donald Trump y de la galaxia.
Estados Unidos

Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras acusar a Obama de revelar secretos de vida extraterrestre

El presidente de EEUU carga contra su antecesor por decir que los extraterrestres "son reales" y activa la identificación y divulgación de documentos sobre FANI y vida fuera de la Tierra.

Atropello en Nueva Jersey

Duras imágenes: Una conductora ebria atropella a una familia frente a una academia

Imagen de archivo de una freidora de aire caliente

Dos muertos, entre ellos una niña de 11 años, tras la explosión de una freidora de aire en un restaurante chino

Príncipe Andrés

¿Qué es el delito de alta traición y por qué podría suponer hasta cadena perpetua para el expríncipe Andrés?

Publicidad