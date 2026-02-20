El Gobierno estudia impulsar en el Parlamento una ley para anular a Andrés de la línea sucesoria al trono

El escándalo de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha sacudido todos los rincones de Reino Unido. Pero la detención ha llevado el caso mucho más allá. Durante las 11 horas que el expríncipe estuvo en dependencias policiales siendo interrogado por sus vínculos con el mayor pederasta de la historia reciente, Jeffrey Epstein, los políticos abordaban el que ya es uno de los acontecimientos del siglo en Reino Unido.

Pero el debate ahora va más allá. El Gobierno de Keir Starmer está planteando la idea de introducir en el Parlamento la legislación que sea necesaria para anular por completo la posibilidad de que Andrés pudiera llegar al trono. Esto llega después de que varios políticos relevantes hayan mencionado su apoyo a la iniciativa en el Parlamento británico.

La línea sucesoria del trono

El hermano del rey Carlos III ocupa el octavo puesto en la línea sucesoria real, por detrás de Guillermo, Harry y los hijos de ambos. Aunque ha sido despojado de sus títulos, incluido el de "príncipe" el pasado octubre, después de que saliera a la luz la relación que mantenía con Epstein.

El motivo de la detención era, según el comunicado policial, por "mala conducta en el ejercicio de un cargo público". La Policía, tras registrar algunas residencias como la mansión de Royal Lodge, ahora está investigando documentos que puedan corroborar estas acusaciones.

También se incluye en la investigación la posible vinculación del hermano del rey en un caso de trata de personas. Por ello, la Policía Metropolitana de Londres están contactando con todos los guardaespaldas que trabajaron con el expríncipe, con el fin de recabar información.

