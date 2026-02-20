Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar

En México han abierto una iniciativa bautizada en redes sociales como 'Ley Therian', y que fue presentada ante el Congreso del Estado de Nuevo León, con el objetivo de reforzar los protocolos contra el acoso escolar y la discriminación en los centros educativos.

La propuesta fue entregada por un grupo de jóvenes encabezados por Luis, un chico de 28 años que se identifica como parte de la comunicad 'Therian', que son personas que expresan una identificación simbólica o espiritual con un animal, en este caso Luis se identifica con un caballo.

Él mismo relató que se había sentido "discriminado" durante toda su vida, porque desde niño se siente y actúa como un animal. Justamente el joven llevaba puesta una máscara de caballo y se acercó a las plantas del Congreso para simular que estaba comiendo hojas, además, imitó el famoso relincho de los caballos.

"Mi padre me llama loco"

En una entrevista ante los medios de comunicación, el joven de 28 años confesó que procede de una familia "disfuncional" y que su padre lo califica de "loco", así que propone esta "ley" para que otros jóvenes como él, no se sientan discriminados.

De acuerdo con los impulsores, esta iniciativa busca garantizar que estudiantes que manifiesten este tipo de identidad, no sean víctimas de bullying dentro de las escuelas.

Esto es lo que plantea la iniciativa

Según lo expuesto por los impulsores, el proyecto propone establecer protocolos obligatorios de actuación frente a casos de acoso y bullying; capacitar a personal docente para atender situaciones relacionadas con identidad y expresión personal; implementar mecanismos de denuncia y seguimiento en centros educativos públicos y privados; y aplicar sanciones administrativas cuando se omita intervenir ante casos comprobados de acoso.

La propuesta no tiene efectos legales

Aunque en redes sociales se le ha denominado 'Ley Therian', lo cierto es que el planteamiento no crea una categoría legal exclusiva, sino que busca incorporar medidas específicas dentro de los colegios y la convivencia escolar. Por el momento, la propuesta se encuentra en etapa inicial y no tiene efectos legales vigentes, aunque sí que ha generado un gran debate público.

