Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

LEY THERIAN

Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar

La medida busca proteger a estudiantes con identidades no convencionales.

Luis, joven de 28 años

Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

En México han abierto una iniciativa bautizada en redes sociales como 'Ley Therian', y que fue presentada ante el Congreso del Estado de Nuevo León, con el objetivo de reforzar los protocolos contra el acoso escolar y la discriminación en los centros educativos.

La propuesta fue entregada por un grupo de jóvenes encabezados por Luis, un chico de 28 años que se identifica como parte de la comunicad 'Therian', que son personas que expresan una identificación simbólica o espiritual con un animal, en este caso Luis se identifica con un caballo.

Él mismo relató que se había sentido "discriminado" durante toda su vida, porque desde niño se siente y actúa como un animal. Justamente el joven llevaba puesta una máscara de caballo y se acercó a las plantas del Congreso para simular que estaba comiendo hojas, además, imitó el famoso relincho de los caballos.

"Mi padre me llama loco"

En una entrevista ante los medios de comunicación, el joven de 28 años confesó que procede de una familia "disfuncional" y que su padre lo califica de "loco", así que propone esta "ley" para que otros jóvenes como él, no se sientan discriminados.

De acuerdo con los impulsores, esta iniciativa busca garantizar que estudiantes que manifiesten este tipo de identidad, no sean víctimas de bullying dentro de las escuelas.

Esto es lo que plantea la iniciativa

Según lo expuesto por los impulsores, el proyecto propone establecer protocolos obligatorios de actuación frente a casos de acoso y bullying; capacitar a personal docente para atender situaciones relacionadas con identidad y expresión personal; implementar mecanismos de denuncia y seguimiento en centros educativos públicos y privados; y aplicar sanciones administrativas cuando se omita intervenir ante casos comprobados de acoso.

La propuesta no tiene efectos legales

Aunque en redes sociales se le ha denominado 'Ley Therian', lo cierto es que el planteamiento no crea una categoría legal exclusiva, sino que busca incorporar medidas específicas dentro de los colegios y la convivencia escolar. Por el momento, la propuesta se encuentra en etapa inicial y no tiene efectos legales vigentes, aunque sí que ha generado un gran debate público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Las perturbadoras imágenes del príncipe Andrés con un niño jugando con un pecho de mentira

El príncipe Andrés jugando con una pelota en forma de pecho

Publicidad

Mundo

Luis, joven de 28 años

Polémica en México por la 'Ley Therian' contra el acoso escolar

Imagen de archivo de Donald Trump y de la galaxia.

Trump ordena desclasificar archivos OVNI tras acusar a Obama de revelar secretos de vida extraterrestre

Atropello en Nueva Jersey

Duras imágenes: Una conductora ebria atropella a una familia frente a una academia

Imagen de archivo de una freidora de aire caliente
Irlanda

Dos muertos, entre ellos una niña de 11 años, tras la explosión de una freidora de aire en un restaurante chino

Príncipe Andrés
Detención expríncipe Andrés

¿Qué es el delito de alta traición y por qué podría suponer hasta cadena perpetua para el expríncipe Andrés?

El expríncipe Andrés, poco antes de ser detenido
Caso Epstein

Sigue la investigación sobre el príncipe Andrés: analizan si el avión de Epstein se usó para trasladar a menores desde Reino Unido

La policía mantiene abiertas las diligencias y registra Royal Lodge mientras la Fiscalía estudia si existen pruebas suficientes para acusarlo de mala conducta en cargo público.

Doble asesinato
Estados Unidos

Encuentran el cuerpo de una mujer en un congelador

Un hombre de unos 60 años ha sido acusado de impedir un entierro legal.

Imagen de archivo de una niña con cáncer

Muere, con 9 años, la influencer Charlie Mae Meza por un agresivo cáncer cerebral: "Es libre"

Documentos Epstein

Cientos de víctimas y solo una mujer en la cárcel: ¿Por qué no cae nadie más en Estados Unidos por el caso Epstein?

El príncipe Andrés jugando con una pelota en forma de pecho

Las perturbadoras imágenes del príncipe Andrés con un niño jugando con un pecho de mentira

Publicidad