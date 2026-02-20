Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bruselas pide a Washington rebajar los aranceles tras el fallo del Supremo

La Comisión Europea analiza la sentencia que declara ilegales los gravámenes impuestos por la Casa Blanca y mantiene contactos con Washington para conocer sus próximos pasos.

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular gran parte de los aranceles impulsados por Donald Trump ha abierto un nuevo escenario en el comercio internacional. Mientras el presidente estadounidense ha reaccionado con críticas a los jueces y el anuncio de un nuevo diez por ciento de gravámenes, en Bruselas se impone la cautela y la evaluación jurídica.

La Comisión Europea ha instado este viernes a Washington a rebajar los aranceles tras el fallo judicial que considera ilegal la aplicación de determinados gravámenes al amparo de poderes de emergencia. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gil, ha subrayado en un comunicado que "las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos".

Análisis en curso

Bruselas estudia el alcance de la sentencia y mantiene conversaciones con la Administración estadounidense para conocer cómo responderá la Casa Blanca. El Supremo concluyó que el Ejecutivo se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles generalizados a sus socios comerciales.

En verano, la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo con el objetivo de evitar una escalada comercial. El pacto establecía un gravamen general del 15% para productos europeos, mientras que las exportaciones industriales estadounidenses quedarían libres de aranceles en el mercado comunitario. Sin embargo, el Parlamento Europeo aún no ha ratificado ese acuerdo y su aprobación está prevista para marzo, tras la inclusión de una cláusula que permitiría suspenderlo si Washington amenaza con nuevos aranceles.

La UE también ha pedido la reducción de los gravámenes al acero y al aluminio, que se sitúan actualmente en el 50%.

Incertidumbre sobre devoluciones y nuevas vías legales

El fallo del Supremo no impide que Trump recurra a otras leyes para mantener su política arancelaria. De hecho, varios funcionarios estadounidenses han señalado que la Administración buscará sostener el marco actual mediante otras normas jurídicas.

Queda por determinar si los importadores que ya abonaron los aranceles declarados ilegales podrán reclamar la devolución de esos pagos, que podrían alcanzar varios miles de millones de dólares.

Canadá celebra el fallo

Canadá, uno de los países más afectados por los aranceles estadounidenses, ha acogido favorablemente la sentencia. El ministro Dominic LeBlanc afirmó que "la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos refuerza la posición de Canadá de que los aranceles de la IEEPA impuestos por EE.UU. son injustificados". Hasta 2025, el 76% de las exportaciones canadienses se dirigían al mercado estadounidense.

