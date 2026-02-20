El Supremo anula una gran parte de los aranceles de Trump y frena su estrategia económica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un revés a uno de los pilares de la agenda económica de Donald Trump. La corte ha invalidado gran parte de los aranceles globales aprobados por el presidente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que esa norma no le otorgaba competencia para fijar gravámenes de forma generalizada.

La decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, sostiene que la Constitución atribuye al Congreso la potestad en materia arancelaria. El presidente del Supremo, John Roberts, ha sido explícito en la fundamentación jurídica: "Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo".

