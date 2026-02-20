Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Supremo anula una gran parte de los aranceles de Trump y frena su estrategia económica

La mayoría del alto tribunal concluye que el presidente utilizó de forma indebida la ley de emergencia para imponer gravámenes que, según la Constitución, corresponden al Congreso.

Donald Trump

Donald TrumpReuters

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un revés a uno de los pilares de la agenda económica de Donald Trump. La corte ha invalidado gran parte de los aranceles globales aprobados por el presidente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que esa norma no le otorgaba competencia para fijar gravámenes de forma generalizada.

La decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, sostiene que la Constitución atribuye al Congreso la potestad en materia arancelaria. El presidente del Supremo, John Roberts, ha sido explícito en la fundamentación jurídica: "Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo".

Atropello en Nueva Jersey
ATROPELLO

Duras imágenes: Una conductora ebria atropella a una familia frente a una academia

Imagen de archivo de una freidora de aire caliente
Irlanda

Dos muertos, entre ellos una niña de 11 años, tras la explosión de una freidora de aire en un restaurante chino

Príncipe Andrés
Detención expríncipe Andrés

¿Qué es el delito de alta traición y por qué podría suponer hasta cadena perpetua para el expríncipe Andrés?

El delito de alta traición en Reino Unido es una falta muy grave que llega a condenarse con la cadena perpetua.

El expríncipe Andrés, poco antes de ser detenido
Caso Epstein

Sigue la investigación sobre el príncipe Andrés: analizan si el avión de Epstein se usó para trasladar a menores desde Reino Unido

La policía mantiene abiertas las diligencias y registra Royal Lodge mientras la Fiscalía estudia si existen pruebas suficientes para acusarlo de mala conducta en cargo público.

Doble asesinato

Encuentran el cuerpo de una mujer en un congelador

Imagen de archivo de una niña con cáncer

Muere, con 9 años, la influencer Charlie Mae Meza por un agresivo cáncer cerebral: "Es libre"

Documentos Epstein

Cientos de víctimas y solo una mujer en la cárcel: ¿Por qué no cae nadie más en Estados Unidos por el caso Epstein?

