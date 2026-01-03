Donald Trump y cómo se fraguó la captura de Nicolas Maduro: "No pudo cerrar la puerta del búnker..."

Donald Trump ha detallado en su comparecencia en Mar-a-Lago (Florida) el dispositivo militar llevado a cabo por sus fuerzas armadas y la manera en la que han sido capturados Nicolas Maduro y su mujer Cilia Flores en la madrugada del viernes al sábado en Caracas, Venezuela. El presidente norteamericano ha confirmado que ambos serán trasladados en barco a Nueva York para ser juzgados ahí mismo.

Trump ha definido la operación militar como "exhibición" y un "asalto espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial", además de recalcar que Estados Unidos "tiene el mejor ejército del mundo y que ningún país podía haber hecho algo similar en tan poco tiempo".

"Estaba oscuro y era peligroso"

Por otra parte, en cuanto a las complicaciones de la intervención en suelo venezolano, el líder republicando ha admitido que este "estaba oscuro, era peligroso y que sucedió en una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas". Reconoció también que "las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos".

"Maduro quiso encerrarse en un búnker pero no pudo cerrar la puerta"

Tal y como ha contado en su intervención, Maduro "quiso encerrarse en un búnker, pero no pudo llegar a la puerta, la cual habríamos derribado en apenas 47 segundos", dijo Trump antes de que Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, diera más detalles:

"Maduro llegó hasta la puerta de su refugio, pero ya no la pudo cerrarla. Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo. Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", dio a conocer Caine.

"Habríamos derribado la puerta en 47 segundos, construyeron una casa igual, con blindajes y medidas exactas para practicar el asalto"

Trump fue incluso más preciso minutos antes a la hora de sacar a la luz la manera en la que los Delta Force entrenaron y practicaron el asalto a la residencia: "Construyeron una casa igual a la que fueron, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar, los pasillos y las escaleras por los que tenían que transitar".

"Se abalanzaron sobre él... más que una casa parecía una fortaleza"

Maduro y su mujer se refugiaban en una "casa que parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero se abalanzaron sobre él tan rápido que no lo logró", admitió el mandamás estadounidense.

A su vez, Trump y su equipo desmintieron a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, quien aseguró tras el ataque que se habían producido víctimas mortales entre militares y civiles: "No hubo pérdidas de miembros militares ni equipos", dijo el republicano.

EE.UU gobernará Venezuela

Por otra parte, el gran titular de la comparecencia ha sido la confirmación oficial de que el gobierno del país venezolano quedará en manos de Estados Unidos "hasta que haya una transición segura, adecuada y juiciosa" con el fin de buscar "la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela". "No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda. Cuando nos vayamos tiene que haber cero posibilidades de que tengamos que volver", expresó.

