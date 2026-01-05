Trump amenaza con un segundo ataque a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: "Estamos listos"

Donald Trump abre la posibilidad de un segundo ataque a Venezuela. Lo ha afirmado mientras estaba a bordo del Air Force One. "Estamos listos para un segundo ataque, pero no creo que sea necesario" ha expresado el presidente estadounidense.

Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado durante una entrevista que la captura a Maduro no se trata de una invasión. "No era necesaria una autorización del Congreso porque esto no es una invasión. No ocupamos ningún país, se trataba de una operación de detención y no se puede notificar algo así en el Congreso porque se filtraría y se trata de una circunstancia urgente", ha expresado.

Por su parte, el hijo de Maduro se ha dirigido a los venezolanos y ha hecho un llamamiento a la unidad: "Vamos a unirnos. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr". Asimismo, el hijo del mandatario venezolano ha lanzado otro mensaje contundente con el que afirma que "la historia dirá quiénes fueron los traidores".

Cabe señalar que Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York a la espera de su comparecencia este lunes ante los tribunales. Se le atribuyen cargos por narcotráfico. A su vez, Trump ha detallado que trabajarán con los miembros del régimen de Maduro para acabar con el narcotráfico y reformar la industria petrolera.

¿Posibilidad de una intervención en Colombia?

Por su parte, el presidente de EE. UU. lanzó una amenaza a su homólogo, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína" según recoge EFE. Durante su encuentro con los periodistas en el Air Force One, el republicano ha apuntado a que "Colombia también está muy enferma" y ha declarado que dicho país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Tras ser preguntado por si esto implicaría "otra misión de EEUU", Trump ha contestado: "A mí me suena bien eso".

Dinamarca responde a las intenciones de Trump por apoderarse de Groenlandia

Tras la intervención realizada en EEUU en Venezuela, ha despertado cierto temor en Groenlandia después de que Trump confesara su deseo de apropiarse de dicho territorio perteneciente a Dinamarca.

Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido clara en un comunicado: "No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca".

